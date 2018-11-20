Дочь наплевала на строгие правила Трампа

Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома. Дочь и советник президента США в течение года использовала личную почту для служебной переписки.

Правила оборота федеральных документов в администрации президента США в очередной раз грубо нарушены. На сей раз виновница – советник американского лидера Иванка Трамп. По данным СМИ, она отправляла "сотни писем" сотрудникам Белого дома, используя личную электронную почту.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации, в течение 2017 года Иванка обсуждала служебные вопросы через почту, зарегистрированную на общем с ее мужем Джаредом Кушнером домене. Издание отмечает, что помощники советника президента, узнав о масштабах нарушений, были в шоке.

Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь президента действительно использовала личный ящик для обмена служебными письмами, однако не систематически и только до тех пор, пока ей не сообщили, что такая практика идет вразрез с регламентом Белого дома. Кроме того, по словам Питера Мириджаняна, ни одно письмо, отправленное через личную почту, не содержало секретной информации.

СМИ неспроста уделили такое внимание этой теме. Своими действиями Иванка рискует вызвать неудовольствие отца-президента, ведь скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных козырей Дональда Трампа в 2016 году. Именно он позволил республиканцу обойти Клинтон в гонке за президентское кресло, считают эксперты.

Как стало известно в 2015 году, Хиллари Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Рабочая переписка госсекретаря составила 55 тысяч писем, многие из которых содержали секретную информацию. Однако ФБР по итогам расследования не нашло оснований для предъявления обвинений кандидату в президенты США.