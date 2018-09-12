Дудь нашел Бузовой нового жениха

Популярный у молодежи латвийский русскоязычный рэп-исполнитель Джонибой (Johnyboy) признался, что восхищается Ольгой Бузовой. По словам артиста, девушка расшевелила шоу-бизнес в нашей стране.

Джонибой или, как его называют вне сцены, Денис Василенко дал откровенное интервью для YouTube-канала "вДудь". Ведущий проекта Юрий Дудь попросил исполнителя выбрать между певцами Ольгой Бузовой и Егором Кридом.

Джонибой не задумываясь выбрал Бузову. Артист сравнил Ольгу с рэпером Face, который стал настоящим прорывом в русском рэпе. "Также Ольга Бузова устроила настоящий *** в русском шоу-бизнесе, в таком олдскульном, в попсе. И это круто, от нее идет бешеная энергетика, она клево выглядит. Не знаю, только позитивные эмоции у меня она вызывала в последний год своей особой активностью", – отметил Денис.

Также латвийский артист сообщил, что пересмотрел отношение к певцу Егору Криду. Ранее он считал его неталантливым и не заслуживающим популярности. Теперь Джонибой признает, что завидовал коллеге.

Некоторые пользователи Сети, посмотрев интервью, отметили, что Денис может составить отличную партию пока одинокой Бузовой, если не в плане романтических отношений, то хотя бы на сцене. Один из комментаторов предложил рэперу ST познакомить звезд.

"Как мы все прекрасно знаем, ST является личным гострайтером Ольги Бузовой, а у Джони есть песня "Ольга Бузова", так что минимум целый раунд можно будет присвятить этой теме, а если Денис не будет себя вести по-хамски по отношению к ST, то Саша сможет их познакомить и возможно Джони и Оля сделают фит (Денис просто говорил в интервью, что ему нравится Бузова (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал интернет-обыватель в комментариях под роликом.

Добавим, что у Джонибоя даже есть трек, посвященный поющей телеведущей, он так и называется "Ольга Бузова". "Забудь мой номер телефона. Меня интересует только музыка. Забудь мой номер телефона. Я вечно занят, словно Ольга Бузова", – зачитывает рэпер в припеве.