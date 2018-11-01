Соловьев взорвался из-за жестокого изнасилования

История с изнасилованием дознавателя МВД в Башкирии привела в бешенство Владимира Соловьева. Телеведущий уверен, что подобные преступления надо "выжигать каленым железом".

Владимир Соловьев уверен, что в деле об изнасиловании дознавателя МВД обязательно нужно докопаться до истины. В Уфу следует отправить все возможные комиссии и инспекции, заявил журналист и член Общественного совета при Министерстве внутренних дел.

"По этой истории я просто в бешенстве. Если они так обращались со своими сослуживцами, можно представить, что они вытворяли с теми людьми, которые обращались к ним за помощью", – возмутился Соловьев в интервью газете "Взгляд".

Телеведущий подчеркнул, что это "нужно выжигать каленым железом". Соловьев не понимает, как такие люди могли вообще оказаться на службе, подниматься по служебной лестнице, занимая все более высокие посты, проходить одну переаттестацию за другой. Он убежден, что виновных в изнасиловании дознавателя МВД нельзя прощать, а дело – заминать.

В ночь на 30 октября в Уфе трое высокопоставленных полицейских во время застолья напоили и изнасиловали 23-летнюю сотрудницу – дознавателя МВД. Подозреваемых задержали. Позже сослуживец одного из них сообщил, что начальник отдела никогда не отличался агрессией, был примерным работником.

Для выяснения всех обстоятельств изнасилования дознавателя МВД в Башкортостан выехала группа сотрудников Управления собственной безопасности ведомства. В пресс-службе заявили, что виновные в изнасиловании дознавателя МВД будут привлечены к ответственности – вплоть до увольнения из органов внутренних дел.