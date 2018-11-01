Украинского гостя оттаскали за бороду в эфире канала "Россия 1"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" вступил в острую полемику с украинским политологом Александром Охрименко по поводу происходящего в Донбассе. В итоге он дважды дернул гостя за бороду.



Критики жалуются, что политические ток-шоу на центральных каналах превратились в аналог "Дома-2" с постоянными драками, оскорблениями и непрерывной руганью. Им возражают сторонники такого рода развлечений: дескать, поднимаемые в эфирах темы настолько острые, что по-другому их обсуждать невозможно.

Как бы то ни было, очередной специальный выпуск программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" не обошелся без столкновения между гостями. Украинский политолог Александр Охрименко "оседлал" одну из излюбленных тем антироссийски настроенных экспертов и начал рассказывать о якобы присутствующих в Донбассе войсках России.

Подобные заявления делаются на самых разных уровнях на протяжении нескольких лет, а внятных доказательств никто не предоставил до сих пор. Оппонировать украинскому гостю взялся член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Подожди, рожа! Послушай! Объявите войну России – вы тогда увидите войска", – предложил сенатор.

После взаимных обвинений Клинцевич подошел к Охрименко и дважды дернул его за бороду. "Я еще и печень умею прощупать", – заметил он, а ведущая программы Ольга Скабеева сменила тему беседы.

В итоге украинский гость оказался дважды оттасканным за бороду в эфире. В первый раз – буквально, во второй – когда не нашел, что ответить на убедительные аргументы Клинцевича.