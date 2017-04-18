Политолога назвали "лысым чмом" в прямом эфире "России 1"

Чрезмерная разговорчивость и неумение вовремя остановиться снова сыграли злую шутку с украинским политологом Вячеславом Ковтуном. Его постоянные попытки перебить оппонента по ток-шоу завершились жесткой отповедью и оскорблениями в прямом эфире.

Очередной инцидент с Ковтуном произошел на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая вышла в эфир 16 апреля. Украинский политолог попытался перебить другого эксперта с Украины Дениса Денисова. Тот рассказывал о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года.

По своему обыкновению, Ковтун не давал Денисову окончить ни одну фразу, постоянно перебивал его и спорил на повышенных тонах. В конце концов Денисов посоветовал ему следить за новостями. "Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо", – подвел итог спора Денисов.

Без Вячеслава Ковтуна не обходится почти ни одно политическое ток-шоу на российском телевидении. И зачастую политолог оказывается в центре скандала. Причем страдает он в основном от рук своих соотечественников.

В эфире программы "Процесс" на телеканале "Звезда" в мае 2016 года Ковтуна побил украинский телеведущий Юрий Кот. А осенью того же года политолог довел до рукоприкладства первого председателя Совета министров самопровозглашенной ДНР Александра Бородая. Это случилось в гримерке во время перерыва на передаче "Время покажет" на Первом канале.