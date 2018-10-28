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Общество

Жуткий пожар в метро: почти 300 погибших

Фото: Dni.Ru
Пять часов вечера, час пик в бакинском метро. Переполненный поезд отходит от станции "Улдуз", в третьем вагоне пассажиры сначала видят мощную огненную вспышку, а затем весь состав начинает заполняться едким черным дымом.
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Ровно 23 года назад, 28 октября 1995 года в Баку произошла крупнейшая и по сей день по числу жертв трагедия в метрополитене, в результате которой погибли почти 300 человек.

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События развивались стремительно: машинист, увидев, что поезд горит, сразу же нажал на тормоз. Возможно, не сделай он этого и протяни состав до следующей станции – жертв было бы намного меньше. Состав остановился практически мгновенно, он еще не успел набрать скорость.

Через несколько минут третий и четвертый вагон полыхали, а обезумевшие люди пытались из него выбраться. Отделка вагонов, доставшихся бакинскому метро после развала СССР, почти на 100% состояла из горючих материалов – пластмассы и искусственной кожи. При горении они выделяют токсичные вещества, вдыхание паров которых, особенно в замкнутом пространстве, вызывает смерть.

Растерянный машинист, его помощник и персонал метрополитена явно были не готовы к такому развитию событий. Они действовали в условиях полного непонимания ситуации из-за мгновенного развития событий.

Фото: wikipedia.org/Interfase

Диспетчеры почему-то не переключили тоннельная вентиляцию в особый режим, и она продолжала работать так, что ядовитые продукты горения поступали в направлении эвакуации основной массы пассажиров.

Мало того, сигнал о возгорании в метро на пульт пожарной охраны поступил только через час после того, как в тоннеле появились языки пламени. В это время люди, пытаясь спастись от огня, разбивали стекла вагонов, но не находили спасения. Тоннель был заполнен дымом, в нем не горел свет.

Кто-то хватался за силовые кабели и их убивало током, несколько десятков человек были смертельно травмированы осколками, другие погибли в давке или задохнулись от дыма. Те, кто не покинул поезд, сгорели в огне.

Участник трагедии 23 октября 1995 года:

Как только поезд вошел в туннель, я увидел вспышку. Затем пламя охватило вагон, был звук разбитого стекла, и свет погас. Люди начали разбивать окна, чтобы выбраться оттуда. Мы начали задыхаться.

Прибывшие спасатели, пожарные и добровольцы тушили пожар в тоннеле шесть часов, им удалось спасти более четырехсот еще живых пассажиров. Свидетели рассказывали, что температура во время пожара была настолько велика, что от состава остались лишь оплавленные металлические каркасы вагонов, а колеса приварились к рельсам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Marty Bicek

До сих пор точно не известно, из-за чего начался пожар в поезде. По официальной версии его причиной стал вспыхнувший тяговый двигатель одного из вагонов, в котором разрушился фарфоровый предохранитель и произошло короткое замыкание. Ситуацию усугубили неправильные действия машиниста и диспетчера. Их позже приговорили к десяти годам заключения.

В народе долго обсуждали и альтернативную версию произошедшего. Некоторые работники метрополитена и свидетели утверждали, что причиной пожара послужил теракт с применением отравляющих веществ. Говорили, что под сидениями сразу в двух вагонах были обнаружены круглые пробоины в асбестовом покрытии пола, которое не могло быть повреждено огнем, так как выдерживает температуру около шести тысяч градусов.

По официальным данным в пожаре погибли 289 человек, из которых 28 – дети. Число пострадавших тоже приблизилось к тремстам. Трагедия в бакинском метро до сих пор остается крупнейший в мире по числу жертв в подземке.

Автор: Александр Комаров28 октября 2018, 10:00

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