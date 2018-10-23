Раскрыта главная цель керченского убийцы

Керченский убийца был членом неизвестной группировки. В этом уверен каждый пятый россиянин. Опрошенные считают, что Владислав Росляков не смог бы организовать нападение на колледж в одиночку.

У керченского убийцы были сообщники. Теракт, организованный неизвестной группировкой – так оценивают трагедию опрошенные ВЦИОМ россияне. В том, что 18-летний студент не смог бы спланировать нападение в одиночку, уверены 21% респондентов.

Такое мнение о керченском убийце сформировалось благодаря озвученным предположениям экспертов о том, что студент не имел финансовых возможностей приобрести взрывчатку и оружие. Кроме того, сразу после трагедии глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что у Владислава Рослякова могли быть сообщники, напоминает Ura.ru.

В то же время более 60% опрошенных придерживаются официальной версии: керченский убийца действовал один, повторяя сценарий бойни в американской школе "Колумбайн". В пользу этой версии высказываются и родственники жертв трагедии в политехническом колледже. Они утверждают, что в первую очередь злоумышленник намеревался расправиться с директором Ольгой Гребенниковой.

Очевидцы рассказывают, что керченский убийца искал директора. 18-летний Владислав Росляков, достав оружие из сумки в здании колледжа, направился именно в кабинет руководительницы, затем он искал ее в других помещениях. Поняв, что женщины в здании нет, стал стрелять в других сотрудников, в частности убил завуча и ее дочь-учительницу. Свидетели утверждают, что Росляков добивал жертв выстрелами в лицо.

Керченский убийца опоздал ненамного. Гребенникова покинула учебное заведение за полчаса до трагедии 17 октября, уехав подписывать документы. Позже она говорила, что тоже могла быть на месте жертв преступника.