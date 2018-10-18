Порошенко присвоил часть России
Киевская улица Маршала Жукова изначально носила название Полиграфическая, однако в 1974 году ее переименовали в честь советского военного деятеля, маршала Георгия Жукова. Никакого отношения к российской Кубани она не имеет.
Переименование прошло в рамках закона о декоммунизации. В киевском горсовете заявили, что новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани, сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что в поисках украинской идентичности Киев периодически делает заявления о возврате в состав Украины нескольких приграничных с Россией регионов. Речь идет в том числе о так называемой Кубанской Украине.
Претензии на Кубань обоснованы тем, что в конце XVIII века сюда переселили казаков Черноморского казачьего войска. А в 1918 году Кубанская народная республика заключила с Украинской народной республикой союз против большевиков. Причем в современной украинской историографии утверждается, что это был не ситуативный союз двух квазигосударственных образований, а полноценная федерация.
https://t.co/AP5bv9QBaR "Кубанская Украина" как продукт мифотворчества горе-шовинистов— Бобошко Виктор (@boboshko11) 3 апреля 2018 г.
03/04/2018 pic.twitter.com/4XrTUu9awp
На самом деле это не так. Ни Кубанская, ни Украинская народные республики не были никем признаны и являлись самопровозглашенными образованиями.
Если вспоминать все фантазии Украины на тему ее территории, то можно упомянуть картографа Степана Рудницкого, который в 1920 году составил карту, где этническая Украина занимает большую часть Северного Кавказа и достигает Каспийского моря.
Звезды отреагировали на взрыв
Украинский лидер возмутил поведением
Актриса рассказала об отношениях с продюсером
Отличный способ занять свободное время