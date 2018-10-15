Странное заявление Жириновского вызвало переполох

У России есть система противоракетной обороны, способная накрыть всю планету. Это сенсационное заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского не дает покоя политикам и пользователям соцсетей.

Пока не известно, что это было: Жириновский случайно проговорился или несколько преувеличил возможности российских вооружений. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" политик заявил, что наша армия имеет на вооружении системы С-500, С-600 и С-700.

Они, по словам лидера ЛДПР закрывают весь мир. "Ни один самолет не поднимется в небо", – сказал Жириновский.

Неожиданное высказывание парламентария вызвало смех у гостей в студии. Ведущий программы сказал, что не стоит рассказывать обо всех секретах, а то можно случайно сообщить всему миру о С-1500.

Заявление лидера ЛДПР уже прокомментировали в Совете Федерации. Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил НСН, что Жириновский не имеет доступа к информации о новых российских комплексах. По информации сенатора, в России сейчас завершается работа над С-500.

Песков потроллил Жириновского, сказавшего про российские С-700: трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Однозначно трудно pic.twitter.com/87GgLZ7KSm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 октября 2018 г.

В соцсетях Жириновского подняли на смех. Правда, некоторые пользователи признали, что дыма без огня не бывает.

Жириновский в прямом эфире сказал о неизвестной установке #С_700, "закрывающей всю планету"... Так лидера партии не накрывало уже давно... pic.twitter.com/UebN38f8uR — alekci.evanova56 (@alekcievanova) 15 октября 2018 г.

Многие поддержали политика. По их словам, пусть теперь над этими словами задумается Запад: "Почаще надо "проговариваться" – пусть голову ломают".