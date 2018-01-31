Драка телеведущих из-за Сталина рассмешила Россию

Суррогатная мать родила Маликову Скандальный развод Джигарханяна Отстранение россиян от Олимпиады Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Среда 31 января
Лента новостей
14:38
Российские стандарты красоты
14:20
Какая из жен Дмитрия Тарасова нравится Вам больше всего?
14:15
Найдены виновники завышения цен на авиабилеты
14:01
Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
13:55
Розовые мечты Собчак добрались до россиян
13:50
Синее кровавое суперлуние. Online
13:38
В Москве показали стремительную эволюцию русской кухни
13:38
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
13:36
Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце (видео)
13:30
Сын Андрея Малахова покинет Россию
13:29
От Навального сбежали хомяки
13:12
Страшные подробности последних дней Сенчиной
13:10
Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
13:07
Любовный гороскоп на февраль
13:02
Девушка кастрировала любовника за флирт с подругой
12:50
Шикарная жизнь Мерьем Узерли из "Великолепного века"
12:31
В России резко подешевел iPhone 8 Plus
12:04
Жена "мажора" Прилучного готовится к появлению детей
12:00
Осужденный на 25 лет брат звезды "Дома-2" умер в тюрьме
11:59
Под Москвой мужчина убил сожителя после ссоры
11:56
Люксовый отдых в Таиланде
11:35
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
11:29
Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой
11:15
На севере Москвы случилась авария с автобусом
11:14
Смена пола омолаживает организм
10:49
Ольга Бузова стремительно лысеет
10:36
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
10:09
Савченко ошарашила нелепым нарядом
10:04
Сенчина перед смертью: Так мне плохо, мочи нет
09:45
Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале
09:38
В Домодедово пассажиров заперли в самолете на пять часов
09:30
Никулин: Гальцев – одержимый человек
09:29
У детского сада на юге Москвы нашли труп
09:24
Шокирующее фото избитой звезды "Дома-2"
09:02
Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом
08:51
Штурм уличила шоу Шепелева в обмане
08:21
Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро
08:21
54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына
08:20
Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию
08:11
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
08:03
Житель Подмосковья получил пулю в лицо за просьбу перепарковаться
22:01
Леонид Гайдай: феномен успеха
21:47
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
21:35
Звезда сериала "Хор" трагически погибла в США
21:07
Пенсионер убил и сжег 20-летнюю жену
21:00
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
20:38
Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
20:28
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве
20:06
США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
20:01
В массовом ДТП под Орлом погибли двое полицейских
19:50
Путешествие по Италии: Флоренция
19:38
В переходе у метро в Москве обвалилась крыша
19:27
Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы
19:22
Какими автоматами вооружилась армия России
18:59
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
18:47
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
18:19
Кремлевский список Трампа
18:12
Главные составляющие красоты
18:12
Гудзеева жестоко обманула Шаляпина
17:56
Верблюд насмерть затоптал пьяного под Тулой
17:35
"Чем моложе, тем лучше": скандальный Стерлигов ищет послушных красоток
17:23
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
17:09
Ученые раскрыли смертельную опасность вейпов
16:51
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
16:39
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
16:37
Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
16:27
В страшном горе Захарову утешил актер
16:08
Ботоксу нашли необычное применение
16:00
Сексапильная ведущая Первого канала родила третьего ребенка
16:00
В Москве автобус вылетел с дороги возле станции метро
15:48
Путин: у Родченкова "были попытки суицида"
15:34
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
15:25
Бондарчук и Андреева: Мы водим всех за нос
15:13
Песков поставил на место предателя Родченкова
14:54
Николаев поглумился над Маликовым после рождения сына
14:51
Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой
14:50
Водители устроили драку после ДТП под Москвой
14:45
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
14:40
Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
14:37
Пенсионер поджег дом с людьми в Подмосковье
14:19
Астронавтов NASA накормят фекалиями
14:19
"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"
13:56
Под Москвой женщина зверски убила 37-летнюю дочь-красавицу
13:53
Тайна имени новорожденного сына Дмитрия Маликова
13:44
Инвесторы активно вкладываются в сады и школы Москвы
13:34
Украинка продала в Москве своего младенца
13:27
Педагог изнасиловал спящего ученика
13:19
Сны о сексе доводят одиноких женщин до психоза
13:18
Россиян привела в ужас "кровавая" река
13:03
Красивая история любви Тарасова и Костенко
12:58
Звезда "Дома-2" рассказала о печальном конце Тарасова
12:52
Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале
12:38
Как забеременеть от овощей
12:37
Россиянин сжег молодую жену за аморальное поведение
12:18
Алентова откровенно об ужасной ночи с Меньшовым
12:15
ТПУ "Юго-восточная" окружат зеленой зоной
12:10
Счастливая Цымбалюк-Романовская снова надела свадебное платье
12:08
Володин раскрыл главную цель американских санкций
12:08
Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе
11:42
Провалившаяся жена онкобольного Караченцова: Силы изначально были неравны
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
Шурыгина берет за вечер миллион рублей
Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем
Общество

Драка телеведущих из-за Сталина рассмешила Россию

Кадр: youtube.com
Бурное обсуждение "битвы титанов" в прямом эфире развернулось в соцсетях. Драку журналистов Шевченко и Сванидзе на радио "Комсомольская правда" назвали проекцией нынешнего общества. Оппоненты не сошлись во взглядах на роль Сталина в Великой Отечественной войне.
прочитано 2645 раз

Пользователи, комментирующие инцидент, разделились на два лагеря. Оценки диаметрально противоположны – от восхваления историка ("Не ожидал от Сванидзе") до героизации телеведущего ("Шевченко исполнил мечту миллионов", "Это не драка, это Сванидзе получил по роже").

ПО ТЕМЕ

Подравшийся в эфире Сванидзе назвал причину конфликта

Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)

Николай Сванидзе принес извинения аудитории радиостанции "Комсомольская правда". "Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками", – заявил журналист. При этом член Совета по правам человека подчеркнул, что перед оппонентом извиняться не намерен.

Тем временем слегка подзабытая за последнее время Божена Рынска решила воспользоваться моментом и "заработать баллы". Комментарий у светского обозревателя получился двусмысленный – вроде в поддержку Сванидзе, но не особо комплиментарный. "Ну хоть кто-то из наших либеральных соплежуев вспомнил выражение "за такое по морде дают" и дал в морду тому, кто долго в нее просил", – написала Рынска на своей странице в Facebook. 

Не обошел вниманием инцидент и известный эксперт-многостаночник Юрий Лоза. Он предположил, что драку в эфире спровоцировала редакция "Комсомолки". "Я не мог отделаться от мысли, что в это же время в аппаратной редакторы пошли вприсядку и открыли Шампанское, ведь они для того и приглашали в студию непримиримых антагонистов, чтобы те схлестнулись в жарких дебатах, а тут еще и так неожиданно повезло (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметил музыкант.

Отреагировали пользователи и на замечания редакторов "КП" по поводу возраста оппонентов (журналисты защищали Сванидзе, указывая, что он гораздо старше Шевченко). "Согласен, стариков бить неприлично, но что мешает Сванидзе быть приличным стариком?" – спросил некто ЗЛОЙ-МЕТОДИСТ.

Некоторые посчитали героем историка. "Сванидзе молодец! Давно пора было накатить этому мерзавцу Шевченко!" – сообщила Наталья Ларенкова.

Напомним. что бой двух членов СПЧ разгорелся во время эфира радио "Комсомольская правда" вечером 30 января. Оппоненты спорили о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Получив пощечину от Сванидзе, Шевченко несколькими ударами сбил его с ног – разнимать их пришлось сотрудникам "КП".

Инцидент прокомментировал глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. "Максим Шевченко отстаивал нашу историческую память, позицию наших людей, которые живут в нашей стране. Что касается Николая Карловича... Он не выдержал и повел себя так, как не подобает человеку с его статусом. Бьют обычно тогда, когда не хватает аргументов. Шевченко тоже поступил неправильно, но ему ничего больше не оставалось делать", – цитирует Ющенко RT. 

Автор: Андрей Евлампиев31 января 2018, 11:38

комментарии

Политика

США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"
Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе

Шоу-бизнес

Неожиданные данные о Фриске ввели в ступор
Джигарханян хочет заткнуть рот бывшей жене
Солнцев вылил ведро помоев на бессовестного Тарасова
Сын Андрея Малахова покинет Россию

Проишествия

У российского хоккеиста внезапно умерла молодая супруга
Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро
Муж и жена год насиловали 14-летнюю секс-рабыню
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве

Lifestyle

Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале
Какие актеры советского кино Вам нравятся
Шоу-бизнес

Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем

Певец без ретуши и косметики похож на дедушку
Шоу-бизнес

Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета

Флоранс выглядит просто роскошно
Шоу-бизнес

Ольга Бузова стремительно лысеет

Поющей ведущей досталось от интернет-пользователей

Культура

Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал

Продюсера сериала возмутило высказывание Майкова

Гороскоп

Любовный гороскоп на февраль
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения

Фоторепортажи

Красивая история любви Тарасова и Костенко
Эротические фото работниц кранового завода
У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

Спорт

Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
Песков поставил на место предателя Родченкова
Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой

Регионы

Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru