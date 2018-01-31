Драка телеведущих из-за Сталина рассмешила Россию

Бурное обсуждение "битвы титанов" в прямом эфире развернулось в соцсетях. Драку журналистов Шевченко и Сванидзе на радио "Комсомольская правда" назвали проекцией нынешнего общества. Оппоненты не сошлись во взглядах на роль Сталина в Великой Отечественной войне.

Пользователи, комментирующие инцидент, разделились на два лагеря. Оценки диаметрально противоположны – от восхваления историка ("Не ожидал от Сванидзе") до героизации телеведущего ("Шевченко исполнил мечту миллионов", "Это не драка, это Сванидзе получил по роже").

Николай Сванидзе принес извинения аудитории радиостанции "Комсомольская правда". "Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками", – заявил журналист. При этом член Совета по правам человека подчеркнул, что перед оппонентом извиняться не намерен.

Тем временем слегка подзабытая за последнее время Божена Рынска решила воспользоваться моментом и "заработать баллы". Комментарий у светского обозревателя получился двусмысленный – вроде в поддержку Сванидзе, но не особо комплиментарный. "Ну хоть кто-то из наших либеральных соплежуев вспомнил выражение "за такое по морде дают" и дал в морду тому, кто долго в нее просил", – написала Рынска на своей странице в Facebook.

Не обошел вниманием инцидент и известный эксперт-многостаночник Юрий Лоза. Он предположил, что драку в эфире спровоцировала редакция "Комсомолки". "Я не мог отделаться от мысли, что в это же время в аппаратной редакторы пошли вприсядку и открыли Шампанское, ведь они для того и приглашали в студию непримиримых антагонистов, чтобы те схлестнулись в жарких дебатах, а тут еще и так неожиданно повезло (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметил музыкант.

Отреагировали пользователи и на замечания редакторов "КП" по поводу возраста оппонентов (журналисты защищали Сванидзе, указывая, что он гораздо старше Шевченко). "Согласен, стариков бить неприлично, но что мешает Сванидзе быть приличным стариком?" – спросил некто ЗЛОЙ-МЕТОДИСТ.

Некоторые посчитали героем историка. "Сванидзе молодец! Давно пора было накатить этому мерзавцу Шевченко!" – сообщила Наталья Ларенкова.

Напомним. что бой двух членов СПЧ разгорелся во время эфира радио "Комсомольская правда" вечером 30 января. Оппоненты спорили о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Получив пощечину от Сванидзе, Шевченко несколькими ударами сбил его с ног – разнимать их пришлось сотрудникам "КП".

Инцидент прокомментировал глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. "Максим Шевченко отстаивал нашу историческую память, позицию наших людей, которые живут в нашей стране. Что касается Николая Карловича... Он не выдержал и повел себя так, как не подобает человеку с его статусом. Бьют обычно тогда, когда не хватает аргументов. Шевченко тоже поступил неправильно, но ему ничего больше не оставалось делать", – цитирует Ющенко RT.

