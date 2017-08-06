Порошенко стал посмешищем из-за полета на МиГ-29
Свой полет на истребителе украинский лидер совершил в честь Дня воздушных сил страны. На МиГ-29 он прибыл на военный аэродром в Винницкой области.
По всей видимости, пресс-служба администрации президента Украины решила, что это отличный повод для пиара и даже выложила видео полета в Сети. Однако в рунете запись добилась только обратного эффекта. Язвительные пользователи нашли множество поводов для шуток и едких намеков.
В частности, многие обратили внимание на плачевное состояние, в котором находятся Военно-воздушные силы Украины. По их мнению. все пиар-акция нужна была не сколько президенту, сколько этому роду войск – показать, что в стране еще остались способные летать самолеты.
5 августа ко Дню ВВС Украины Порошенко, сделал вид, что на Украине есть ВВС, и прокатился на истребителе МиГ-29 pic.twitter.com/Vz949nl7eq— Russian Code (@RussiaInHeart) 5 августа 2017 г.
Многие обратили внимание, что МиГ-29 был произведен еще в Советском Союзе и такая приверженность к советской технике не сильно гармонирует со стремлением властей Украины отказаться от своего прошлого.
А почему Порошенко полетел на советском МиГ-29? А где украинский Легкий Бойовий Літак, о разработке котооого на Украине сообщалось?— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 5 августа 2017 г.
Часть комментаторов намекнула, что в Вооруженных силах Украины есть и более заслуживающие внимания и поддержки вещи, например – флот.
Жду, когда Порошенко на подлодке прокатится!— Баба-Ехидна (@valerushka74) 5 августа 2017 г.
Порошенко не летал просто втиснулся в кабину,на его рыло шлема нет.Летчик в шлеме а он нет.Путину подражает.В подлодку пусть залезет.��������������— Anneli-Maria Tamm (@tamm_anneli) 5 августа 2017 г.
Некоторые начали строить теории, зачем на-самом деле Петру Порошенко мог понадобиться полет на МиГ-29.
Сегодня Петр Порошенко отработал свой первый, самостоятельный, тренировочный "полет-побег" из страны на МИГ-29.— Валера Кончалов (@ValeraKonchalov) 5 августа 2017 г.
Не обошлось и без более бесхитростных шуток, подчеркивающих забавный вид украинского президента в тесной кабине истребителя.
Порошенко в соцсетях похвастался полетом на МиГ-29 pic.twitter.com/SJHIE5EWUF— Бадди Китон (@buddykitton) 5 августа 2017 г.
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