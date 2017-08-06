Порошенко стал посмешищем из-за полета на МиГ-29

Пресс-служба администрации президента Украины выложила на своем канале на YouTube видео полета Петра Порошенко на истребителе МиГ-29. В российском сегменте Сети до сих пор не стихает волна шуток по этому поводу.

Свой полет на истребителе украинский лидер совершил в честь Дня воздушных сил страны. На МиГ-29 он прибыл на военный аэродром в Винницкой области.

По всей видимости, пресс-служба администрации президента Украины решила, что это отличный повод для пиара и даже выложила видео полета в Сети. Однако в рунете запись добилась только обратного эффекта. Язвительные пользователи нашли множество поводов для шуток и едких намеков.

В частности, многие обратили внимание на плачевное состояние, в котором находятся Военно-воздушные силы Украины. По их мнению. все пиар-акция нужна была не сколько президенту, сколько этому роду войск – показать, что в стране еще остались способные летать самолеты.

5 августа ко Дню ВВС Украины Порошенко, сделал вид, что на Украине есть ВВС, и прокатился на истребителе МиГ-29 pic.twitter.com/Vz949nl7eq — Russian Code (@RussiaInHeart) 5 августа 2017 г.

Многие обратили внимание, что МиГ-29 был произведен еще в Советском Союзе и такая приверженность к советской технике не сильно гармонирует со стремлением властей Украины отказаться от своего прошлого.

А почему Порошенко полетел на советском МиГ-29? А где украинский Легкий Бойовий Літак, о разработке котооого на Украине сообщалось? — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 5 августа 2017 г.

Часть комментаторов намекнула, что в Вооруженных силах Украины есть и более заслуживающие внимания и поддержки вещи, например – флот.

Жду, когда Порошенко на подлодке прокатится! — Баба-Ехидна (@valerushka74) 5 августа 2017 г.

Порошенко не летал просто втиснулся в кабину,на его рыло шлема нет.Летчик в шлеме а он нет.Путину подражает.В подлодку пусть залезет.�������������� — Anneli-Maria Tamm (@tamm_anneli) 5 августа 2017 г.

Некоторые начали строить теории, зачем на-самом деле Петру Порошенко мог понадобиться полет на МиГ-29.

Сегодня Петр Порошенко отработал свой первый, самостоятельный, тренировочный "полет-побег" из страны на МИГ-29. — Валера Кончалов (@ValeraKonchalov) 5 августа 2017 г.

Не обошлось и без более бесхитростных шуток, подчеркивающих забавный вид украинского президента в тесной кабине истребителя.