Твиты Трампа продают за девять долларов

В США отдельной книгой изданы все твиты президента Дональда Трампа. 45-й президент стал первым главой государства, активно использующим соцсети.

140-знаковые тексты Трампа собрал и опубликовал со своими иллюстрациями карикатурист Шеннон Уиллер. В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump художник отмечает: "У Франклина Рузвельта было радио, у Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter".

Действительно, Трамп как будто живет в соцсети – в день он иногда выдает по несколько твитов. Twitter появился в Сети в 2006 году, но ни Барак Обама, ни его предшественник Джордж Буш-младший так не засветились в нем, как 45-й президент США. Трамп уделяет повышенное внимание социальным сетям как средству информации и общения со своими сторонниками. Он сам не раз говорил, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до своего народа он никогда не стал бы президентом.

У Трампа в Twitter 35 миллионов подписчиков, он написал с 2009 года 35 тысяч твитов, сообщает ТАСС. Такой популярности могут позавидовать известные актеры и публичные люди.

Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера миллиардера, которого многие считают непредсказуемым. Художник с иронией отмечает, что прочел более 30 тысяч твитов Трампа и дурные сны начали ему сниться уже на десятитысячной записи.

"Не стану вдаваться в подробности, но я совсем потерял вкус к пудингу и перестал смотреть британские драматические сериалы из жизни врачей", – сказал Уиллер.

Книга твитов Трампа вышла в твердом переплете и стоит чуть более девяти долларов.