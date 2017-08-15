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Общество

Твиты Трампа продают за девять долларов

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Yin Bogu
В США отдельной книгой изданы все твиты президента Дональда Трампа. 45-й президент стал первым главой государства, активно использующим соцсети.
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140-знаковые тексты Трампа собрал и опубликовал со своими иллюстрациями карикатурист Шеннон Уиллер. В аннотации к сборнику под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump художник отмечает: "У Франклина  Рузвельта было радио, у Джона Кеннеди было телевидение, у Трампа есть Twitter".

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Дональд Джон Трамп президент США

Действительно, Трамп как будто живет в соцсети – в день он иногда выдает по несколько твитов.  Twitter появился в Сети в 2006 году, но ни Барак Обама, ни его предшественник Джордж Буш-младший так не засветились в нем, как 45-й президент США. Трамп уделяет повышенное внимание социальным сетям как средству информации и общения со своими сторонниками. Он сам не раз говорил, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до своего народа он никогда не стал бы президентом.

У Трампа в Twitter 35 миллионов подписчиков, он написал с 2009 года 35 тысяч твитов, сообщает ТАСС. Такой популярности могут позавидовать известные актеры и публичные люди.

Автор сборника считает, что твиты Трампа позволяют раскрыть и понять особенности характера миллиардера, которого многие считают непредсказуемым. Художник с иронией отмечает, что прочел более 30 тысяч твитов Трампа и дурные сны начали ему сниться уже на десятитысячной записи.

"Не стану вдаваться в подробности, но я совсем потерял вкус к пудингу и перестал смотреть британские драматические сериалы из жизни врачей", – сказал Уиллер.

Книга твитов Трампа вышла в твердом переплете и стоит чуть более девяти долларов.


Автор: Александр Комаров15 августа 2017, 20:52

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