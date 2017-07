Ученые рассказали об опасности гигантского айсберга

Площадь айсберга шесть тысяч квадратных километров. Ученые ожидали подобного события, следя за процессом разрастания трещины более десяти лет, передает РИА ФАН.

Движение гиганта необходимо контролировать, поскольку ветер может направить его к северу от Антарктики, где он станет настоящей опасностью для судоходства, передает BBC. С этим согласен и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров.

"Это очень интересное, планетарное событие. Службы, которые занимаются Антарктидой, должны организовать наблюдение за дальнейшим ходом айсберга, чтобы он не помешал судоходству и рыбакам", – цитирует специалиста RT. Он подчеркнул, что влияние айсберга на окружающую среду зависит от траектории его движения.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский разъяснил происходящие процессы на континенте и спрогнозировал движение гигантской массы льда. "Это не вина глобального потепления, это естественный процесс: Антарктида так теряет свою массу", – приводит слова ученого РИА Новости.

По его словам, сейчас из Антарктиды "утекает больше, чем приходит". Глазовский считает, что айсберг не повлияет на уровень Мирового океана, но может создать сложности для судоходства.

"Сейчас трудно сказать, куда он пойдет. Там есть круговое течение, и он может покружиться немного и пойти дальше… Если бы он вполз на континент, то уровень океана поднялся бы примерно на три миллиметра. Это очень прилично", – пояснил эксперт.

Замдиректора Института географии РАН, полярник Николай Осокин считает, что откалывание ледника является нормой для этого региона.

Colossal crack in Antartica ice shelf about to drop state-sized iceberg into the oceanhttps://t.co/EzrKNjL87V pic.twitter.com/d7PQhqMTba