Захарова показала русофобию США в лицах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова привела пример "русофобии, которая захлестнула США". Она проанализировала сообщение активистки в социальной сети Twitter.

Американская правозащитница Эми Сискинд прокомментировала ситуацию с послом Сергеем Кисляком. "Мудрый совет российским страховым компаниям: не продавайте Кисляку полис страхования жизни", – написала она на своей странице в Twitter.

Мария Захарова предположила, что активистка ничего не знает о жизни посла. Представитель МИДа уверена: Сискинд не в курсе, "сколько он лично сделал для спасения российско-американках отношений, когда администрация Обамы объявила изоляционный поход на Россию".

"Но я очень надеюсь, что Эми никогда не узнает, чем занимались американские дипломаты, например, в ряде стран Латинской Америки, Ближнего Востока и, конечно, на Украине, – добавила Захарова. – Иначе она может спровоцировать кризис американской системы страхования".

Подписчики поддержали сотрудницу МИДа. Ее пост прокомментировал проживающий в России гражданин США Бернард Кейси: "Я один из многих американцев, которые благодарны за вклад Сергея Ивановича в российско-американские отношения, которым будет грустно видеть, как он покинет США, которые желают ему успехов во всех начинаниях!"

Напомним, что Россия планирует выслать 30 дипломатов и арестовать объекты американской недвижимости на своей территории. "Это не является демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа. Это просто свидетельство того, что Россия – уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение", – пояснил решение замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.