Доступ на Красную площадь ограничат на четыре дня

Федеральная служба охраны объявила о временных изменениях в правилах посещения Красной площади. Доступ на ее территорию будет ограничен с 21 по 24 мая.

В это время допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, сообщили в ведомстве. Причиной ограничения доступа на площадь назвали подготовку к проведению государственных мероприятий, передает "Газета.ru".

