Двулапая кошка пленила соцсети

Похоже, у пользователей Сети появилась новая пушистая звезда. На этот раз интернет-сообщество очаровала кошка по кличке Эйбл, у которой всего две конечности.

Животное живет в Бангкоке и ему пять лет. Родилась Эйбл совершенно здоровой, однако из-за несчастного случая она лишилась обеих передних лап и хвоста.

Трагедия случилась во время того, как кошка гонялась за птицами. Забравшись на дерево, животное задело линию электропередач и в результате получило сильные ожоги, пишет Buzzfeed.

В итоге конечности и хвост Эйбл медикам пришлось ампутировать. Теперь пушистый питомец передвигается исключительно на задних лапах, очень напоминая крошечного кенгуру или динозаврика.

Как отмечает издание, кошке понадобилось довольно много времени, чтобы привыкнуть к своему новому образу жизни. Сначала Эйбл ходила, подпирая пол головой, а потом постепенно привыкла использовать только две конечности.

Видео с участием Эйбл, публикуемые в группе Able Maew в Facebook, набирают сотни тысяч просмотров. Судя по кадрам, кошка не утратила своей активности и любознательности даже после тяжелой травмы. Она очень ловко справляется с большими ступеньками лестниц, любит играть с другой кошкой и наблюдать за птицами из окна.

