Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента об успешном запуске четырех "Калибров". Все цели в районе Пальмиры поражены.

Запуски были произведены с фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар", находящихся в акватории Средиземного моря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ни одна ракета не промахнулась.

Как писали Dni.Ru, были достигнуты все цели – укрытия на востоке от Пальмиры, где сосредоточена тяжелая техника и живая сила боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Примечательно, что "Краснодар" вел стрельбу из подводного положения. О предстоящем ударе Россия предупредила США, Турцию и Израиль.

Russian Navy ships conducted strikes by 4 Kalibr cruise missiles on objects of ISIS terrorist grouping near Palmyra pic.twitter.com/yulxr1eGPL — Минобороны России (@mod_russia) 31 мая 2017 г.

Dni.Ru сообщали, что российское вооружение проходит проверку в сложных условиях, доказывая свою надежность и эффективность. "Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей", – отметил Шойгу на военно-технической конференции в октябре 2016 года.



Нынешний пуск ракет лишь подтвердил справедливость оценки министра обороны. Да и журналистское клише "супероружие" по отношению к "Калибрам" вполне уместно.