Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием

Запуски были произведены с фрегата "Адмирал Эссен" и подводной лодки "Краснодар", находящихся в акватории Средиземного моря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ни одна ракета не промахнулась.

Как писали Dni.Ru, были достигнуты все цели – укрытия на востоке от Пальмиры, где сосредоточена тяжелая техника и живая сила боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Примечательно, что "Краснодар" вел стрельбу из подводного положения. О предстоящем ударе Россия предупредила США, Турцию и Израиль.

Russian Navy ships conducted strikes by 4 Kalibr cruise missiles on objects of ISIS terrorist grouping near Palmyra pic.twitter.com/yulxr1eGPL