Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря

Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря ударили по объектам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры, передает РИА Новости. Были выпущены четыре крылатые ракеты "Калибр". Все они достигли цели – укрытий в районе на востоке от города, где находится тяжелая техника и скопления живой силы боевиков.

Примечательно, что "Краснодар" вел стрельбу из подводного положения. Информацией о предстоящем ударе Россия поделилась с США, Турцией и Израилем.