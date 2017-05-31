Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря

Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря ударили по объектам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры, передает РИА Новости. Были выпущены четыре крылатые ракеты "Калибр". Все они достигли цели – укрытий в районе на востоке от города, где находится тяжелая техника и скопления живой силы боевиков.
Примечательно, что "Краснодар" вел стрельбу из подводного положения. Информацией о предстоящем ударе Россия поделилась с США, Турцией и Израилем.
Не все блондинки способны лишь на пустые разговоры – многие оставили заметный след в мировой культуре
Окружение Олега Табакова прокомментировало кражу денег из банка "Клиентский"
Четыре "Калибра", запущенные из Средиземного моря, достигли цели
Скандально известная балерина дала откровенное интервью