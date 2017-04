Трампа высмеяли за соседство с кроликом

В Сети активно обсуждают пасхального кролика, стоявшего рядом с Дональдом Трампом во время ежегодной церемонии катания яиц в Белом доме. Жуткий персонаж рассмешил пользователей социальных сетей своим видом.

​"Кролик удерживает Трампа в заложниках и вынуждает его легализовать морковку", предположил один из пользователей. Некоторые сочли персонажа жутким и вспомнили культовый фильм "Донни Дарко", в котором человек в костюме кролика со зловещим оскалом заявляет главному герою о скором наступлении конца света.



Сравнивали кролика со зловещей мордой и с другими популярными фильмами и сериалами. ​"Кролик в очках на пасхальной церемонии выглядит так, как будто он из сериала "Американская история ужаса", но все равно страшнее Трампа на этом подиуме никого нет".

За несколько часов пасхальный кролик Трампа в огромных круглых очках стал мемом: над ним смеялись и шутили, его боялись, но так и не пришли к единому мнению – кто же из администрации американского президента нарядился в этот костюм.

Trump's Easter Egg Roll summed up in one photo: Barron in hiding, Melania unhappy, and the Easter Bunny found out POTUS cut his health care. pic.twitter.com/D8wiEX6fyE — Jane Adler (@Seri0us_Hat) 18 апреля 2017 г.

"То, что неоконсерваторы смогли заставить Бэннона одеться в пасхального кролика в этом году, стало для них самой желанной победой", – пишет Comfortably Smug, имея в виду советника Трампа Стива Бэннона.

Poster for the ZOOTOPIA Direct-to-DVD knock-off. Disney should sue. pic.twitter.com/zErPdlu5Dw — John Cohen (@JohnCohen1) 17 апреля 2017 г.

Ведущий Daily Show Тревор Ноа также предположил, что кролик – это на самом деле Бэннон: "Должен сказать, я впечатлен тем, как Стив Бэннон приспособился к своей новой роли в Белом доме".

Tonight at 11/10c, Trump stands next to a man in a bunny costume, and still manages to look more cartoonish. pic.twitter.com/HuJf3yCk9U — The Daily Show (@TheDailyShow) 18 апреля 2017 г.

​На пасхальной церемонии с Трампом случился конфуз: он забыл положить руку на сердце во время исполнения государственного гимна. Супруга вынуждена была напомнить ему о правилах: она ткнула его пальцем в руку и Трамп заметил свою оплошность.

В Twitter также собрали фото с кроликом и предыдущими президентами — Бараком Обамой, Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим. На всех снимках частью костюма кролика был жилет, только при Трампе он загадочным образом исчез.

WHAT DID HE DO WITH THE EASTER BUNNY’S SNAZZY VEST? pic.twitter.com/TUPDeZE9Js — Jen Lewis (@thisjenlewis) 17 апреля 2017 г.

​Церемония катания пасхальных яиц проходит на следующий день после Пасхального Воскресенья. Впервые она состоялось в Вашингтоне в 1878 году и с тех пор считается в США традицией. В этом году церемония прошла в 139-й раз.

Seriously, what the hell did Trump do with this vest pic.twitter.com/RuABUBke4V — Jen Lewis (@thisjenlewis) 17 апреля 2017 г.

Межтем большинство россиян признались, что их отношение к президенту США Дональду Трампу за последние 5 месяцев изменилось в отрицательную сторону. Такие данные получены в ходе опроса "Рамблер/новости". Так, 51% респондентов заявили, что Трамп с момента его победы на президентских выборах их разочаровал. При этом 7% имеют противоположную точку зрению: американский лидер за это время их приятно удивил. Порядка 32% опрошенных граждан отметили, что их отношение к главе США с ноября 2016 года не изменилось. Однако из этого числа 26% ответили "как было плохим, так и осталось", а 6% – "как было хорошим, так и осталось". Затруднились ответить на вопрос об отношении к Трампу 10% респондентов. В опросе приняли участие более 36,5 тысячи граждан.