Ученые объяснили мужское пьянство

Психологи из Питтсбургского университета (США) выяснили причину мужского пьянства. Оказалось, что общество, даже если оно осуждает употребление алкоголя, все же поощряет представителей сильного пола к выпивке.

Исследователи провели эксперимент. В течение долгого времени ученые снимали скрытой камерой отдыхающие в кафе компании. Затем ученые анализировали их поведение.

Всего на глаза исследователей попали 720 человек разного пола. Оказалось, что мужские компании выпивали чаще, сообщает Daily Mail. Психологи объясняют такую тенденцию существованием в обществе традиционных правил мужского поведения.

Согласно им, мужчина должен быть сдержанным и не слишком проявлять эмоции. Психологи отмечают, что для выпившего же мужчины считается естественным обниматься с собеседником, много и горячо рассказывать о себе, а иной раз и поплакать.

Таким образом, выпивка позволяет мужчинам выпустить эмоции, которые, как считает общество, не прилично проявлять сильному полу в трезвом состоянии. Вместе с тем ученые признают, что женщины тоже выпивают. Однако женские компании на отдыхе бывают трезвыми чаще. Ведь представительниц прекрасного пола могут без осуждения проявлять свои эмоции.

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