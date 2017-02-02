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Германия приплатит беженцам за возврат на родину

Фото: GLOBAL LOOK press
Министерство внутренних дел Германии запустило новую миграционную программу "Начальная помощь плюс", в рамках которой беженцев будут стимулировать добровольно уезжать из страны на свою родину. Таким людям будут выплачивать определенное вознаграждение.
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Беженцам, которые примут решение о возврате на родину еще до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено 1,2 тысячи евро. Тем, кому уже успели отказать, заплатят 800 евро, если они не будут подавать апелляцию и просто покинут страну. Под действие этой программы попали мигранты из 45 стран. Действует она с 1  февраля 2017 года.

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Выплата денег будет осуществляться в два этапа – первую половину беженец получит еще в Германии, вторую – спустя полгода жизни на родине. Впрочем, специалисты сомневаются, что новый подход, который служит дополнением существующей "Реинтеграционной и эмиграционной программе для беженцев в Германии", будет так эффективен, как рассчитывают его инициаторы.

"Необходимо учитывать причины, которые побудили большинство беженцев оставить дома. Это нищета, отсутствие перспектив, дискриминация и война. Одноразовая выплата не сможет компенсировать проблемы, с которыми мигранты столкнутся, вернувшись на родину", – цитирует газета "Известия" немецкого эксперта по вопросам миграционной политики Катарину Эндерс.

"Многие беженцы также заплатили немалые деньги посредникам, чтобы попасть в Европу. Поэтому в случае отказа со стороны немецких властей беженцы постараются получить убежище в другой европейской стране или максимально продлить свое присутствие в Европе", – добавила она.

Впрочем, считают специалисты, реальной задачей начатой программы может быть не помощь мигрантам, а борьба за политические очки немецких властей. "Правящая партия во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель старается принимать меры, которые успокоят немцев перед грядущими выборами в Германии", – уверена Катарина Эндерс.

Удастся ли Берлину осуществить свой план покажет время. Пока же простые немцы продолжают удивляться – сперва Германия в лице Ангелы Меркель сама зовет к себе мигрантов, а затем пытается выпроводить их с помощью финансовых компенсаций.

Автор: Геннадий Куприянов2 февраля 2017, 09:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

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