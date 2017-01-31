Порошенко оправдался за побег от Меркель

Украинский президент экстренно прервал визит в Берлин и вернулся в Киев. Свои действия Петр Порошенко аргументировал эскалацией конфликта в Авдеевке.

Причину своего рода побега Петра Порошенко от канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвал пресс-секретарь лидера Украины Святослав Цеголко. "Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – цитирует его агентство "Интерфакс".

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что город остался без электроэнергии и тепла. "Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", – сообщил он.

В обострении ситуации в Донбассе Министерство иностранных дел Украины вновь обвинило Россию. Пресс-служба ведомства 30 января опубликовала заявление о том, что действия Кремля следует расценивать как беспричинное уничтожение имущества граждан, не вызванное военной необходимостью. "Нынешняя эскалация в Донбассе свидетельствует о том, что Россия продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей, чтобы не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в гуманитарной проблеме и сфере безопасности", – сообщается на сайте министерства.

Напомним, что интенсивные бои под Авдеевкой начались 29 января. Киев сообщил о попытке ополченцев Донецкой народной республики штурмовать позиции украинских военнослужащих в этом районе. В Минобороны ДНР заявили, что противник попал на заминированный участок и понес потери.