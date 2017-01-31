О реакции Москвы рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Президент Украины стремительно теряет расположение своих прежних покровителей
Порошенко оправдался за побег от Меркель
Причину своего рода побега Петра Порошенко от канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвал пресс-секретарь лидера Украины Святослав Цеголко. "Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – цитирует его агентство "Интерфакс".
Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что город остался без электроэнергии и тепла. "Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", – сообщил он.
В обострении ситуации в Донбассе Министерство иностранных дел Украины вновь обвинило Россию. Пресс-служба ведомства 30 января опубликовала заявление о том, что действия Кремля следует расценивать как беспричинное уничтожение имущества граждан, не вызванное военной необходимостью. "Нынешняя эскалация в Донбассе свидетельствует о том, что Россия продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей, чтобы не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в гуманитарной проблеме и сфере безопасности", – сообщается на сайте министерства.
Напомним, что интенсивные бои под Авдеевкой начались 29 января. Киев сообщил о попытке ополченцев Донецкой народной республики штурмовать позиции украинских военнослужащих в этом районе. В Минобороны ДНР заявили, что противник попал на заминированный участок и понес потери.
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