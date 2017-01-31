Порошенко оправдался за побег от Меркель

Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Политика

Кремль обеспокоен ситуацией в Донбассе

О реакции Москвы рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Политика

Европа отправляет в утиль использованного Порошенко

Президент Украины стремительно теряет расположение своих прежних покровителей
партнеры
Вторник 31 января
Лента новостей
14:06
Известную ведущую обругали за показ интимных действий
13:58
Россиянам пообещали жилье в ипотеку под 8%
13:46
Никиту Белых закрывают в "Матросской тишине"
13:38
Где романтично провести 14 февраля
13:28
Значение имени Мария
13:19
Путин назначил нового замминистра обороны
13:12
У замужней Кети Топурии роман с известным певцом
13:06
При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек
12:57
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
12:37
Ресторан в центре Москвы "заминировали" из-за счета на 11 тысяч
12:24
К Навальному пришли полицейские
12:23
Глюк'Ozа намекнула на проблемы с мужем
12:17
Столичный депутат протаранила головой шлагбаум
12:16
Когда в Москву придет весна
12:10
Директор Ротару о ее "похищении"
12:07
Чемпиона Сочи-2014 Труненкова отстранили на четыре года
12:02
ЧМ-2016 в Москве спасли от теракта
11:59
Какова цена человеческого счастья
11:51
Антон Макарский ушел от жены
11:46
Названа дата возобновления полетов в Египет
11:45
Пропавшего в Москве ребенка нашли у матери
11:38
Труп сутки пролежал на улице в Подмосковье
11:26
Трамп сделал новый вызов политикам и экономистам
11:24
Мать спасла ребенка от травмы ударом ноги (видео)
11:22
В России ввели налог на снег и дождь
11:12
Кончаловский показал дочь изумительной красоты
11:09
Москвич заявил о похищении Софии Ротару
11:02
120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи
11:01
В "Ленинград Центре" покажут мистическое шоу "Прекрасная М"
10:55
В честь убитого в Турции посла назовут улицу в Москве
10:45
Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку (видео)
10:44
У российской актрисы украли кошелек с 240 тысячами рублей
10:30
Муж рассказал о беременности Калманович
10:26
Курс рубля обвалится на 10%
10:25
Ахметов обвинил Порошенко в вымогательстве 200 млн
10:23
Инженера "Газпрома" нашли мертвым на работе в Москве
10:04
Хаски устроили гонки под Омском
09:48
Юрий Чайка откровенно о детях-миллионерах
09:29
Вайкуле рассказала о второй семье
09:26
США оштрафовали немецкий банк из-за России
09:25
Сердца россиян спасут из космоса
09:13
В Москве похитили пятилетнего ребенка
09:00
Юрий Стоянов о возрождении "Городка"
08:36
Новая внешность Памелы Андерсон
08:12
В Забайкалье двух подростков задержали за убийство школьницы
07:59
Полиция проверяет сообщение о наезде на женщину с коляской в Москве
00:02
Пугачева обнимала другого в присутствии Галкина
21:58
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
21:55
Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе на Игры
21:43
В московском метро поймали мужчину с автоматом
21:36
В Минске простились с Александром Тихановичем
21:32
Врач вылетел из скорой от столкновения с иномаркой (видео)
21:28
Брэд Питт избавился от воспоминаний о Джоли
21:12
Как развиваться острову Русский
21:07
Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе
20:58
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
20:51
Врач-насильник из Подольска оказался многодетным отцом
20:31
В Пензенской больнице пациентка 6 часов пролежала на полу (видео)
20:16
Тигры покусали человека в цирке Волгограда
19:55
Раскрыта тайна предсмертных видений
19:52
Порошенко начал финальный этап распродажи Украины
19:42
На севере Москвы произошла массовая драка
19:19
В семье Жириновского произошло несчастье
19:15
Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
19:06
Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве
18:47
Жириновский пожаловался на подарок Прохорова
18:43
В России резко выросло число безработных
18:19
Неудачные наряды Гильдии актеров
18:16
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
18:10
В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
18:09
Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова
17:53
Бабкина поразила фото без макияжа
17:51
Фигуристка Погорилая попала в аварию
17:48
Десять фактов о РЭУ имени Плеханова
17:37
США изменили порядок выдачи виз россиянам
17:24
На Украине представили символы "Евровидения"
17:23
Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю (видео)
17:21
Бузовой вставляют палки в колеса
17:09
Петренко рассказал о новорожденном
16:57
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
16:52
Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
16:50
Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
16:50
Больной отец Валерии Гай Германики просит о помощи
16:47
Мешок посеял панику в метро Петербурга
16:19
Хаски испугался зажима для волос (видео)
16:13
Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам
16:12
Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети
16:06
Гигинеишвили взял в заложники Михалкову
15:55
Украинцам обещают бриллианты за оплату коммуналки
15:50
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
15:46
Что стало с дочерью Ксенофонтовой после скандала
15:45
Почему люди болеют
15:38
Мнение: "гоночный болид" Mercedes-AMG GLE 43 4Matic
15:32
Путин призвал раскрыть доходы казачьих атаманов
15:29
Размеры могилы внучки Лебедева заинтересовали РПЦ
15:27
Ира Нельсон из Reflex прошла курс лечения в Дубае
15:24
Самые известные голливудские вонючки
15:23
Особое отношение Трампа к Путину оскорбило немцев
15:17
Назарбаев готовит специальное заявление
15:13
В США названы лучшие актеры
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Политика

Порошенко оправдался за побег от Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press\Rainer Jensen
Украинский президент экстренно прервал визит в Берлин и вернулся в Киев. Свои действия Петр Порошенко аргументировал эскалацией конфликта в Авдеевке.
прочитано 5757 раз

Причину своего рода побега Петра Порошенко от канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвал пресс-секретарь лидера Украины Святослав Цеголко. "Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – цитирует его агентство "Интерфакс".

ПО ТЕМЕ

Порошенко отказался от войны в Донбассе

Порошенко попал под обстрел в Донбассе

Порошенко бежит к Меркель жаловаться на Россию

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что город остался без электроэнергии и тепла. "Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", – сообщил он.

В обострении ситуации в Донбассе Министерство иностранных дел Украины вновь обвинило Россию. Пресс-служба ведомства 30 января опубликовала заявление о том, что действия Кремля следует расценивать как беспричинное уничтожение имущества граждан, не вызванное военной необходимостью. "Нынешняя эскалация в Донбассе свидетельствует о том, что Россия продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей, чтобы не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в гуманитарной проблеме и сфере безопасности", – сообщается на сайте министерства.

Напомним, что интенсивные бои под Авдеевкой начались 29 января. Киев сообщил о попытке ополченцев Донецкой народной республики штурмовать позиции украинских военнослужащих в этом районе. В Минобороны ДНР заявили, что противник попал на заминированный участок и понес потери.

Автор: Константин Улюкаев31 января 2017, 08:39

Политика

Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе
Порошенко оправдался за побег от Меркель
Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра
Янукович сделал признание по делу о Майдане

Шоу-бизнес

Кети Топурия оскорблена новостью о романе с Гуфом
Известную ведущую обругали за показ интимных действий
Страшное фото борющейся с раком певицы
Директор Ротару о ее "похищении"

Проишествия

Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
Украинские боевики с балалайками блокировали банки России
Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста (видео)

Lifestyle

Где романтично провести 14 февраля
Любимые артисты советской эстрады: Эдуард Хиль
Названа дата возобновления полетов в Египет
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
Шоу-бизнес

Вайкуле рассказала о второй семье

Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми
Общество

Когда в Москву придет весна

По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
Шоу-бизнес

Антон Макарский ушел от жены

В совместной жизни супругов не всегда все было гладко
Шоу-бизнес

Глюк'Ozа намекнула на проблемы с мужем

Поклонники певицы стоят на ушах из-за ее предполагаемого развода с бизнесменом

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года

Фоторепортажи

Хаски устроили гонки под Омском
Неудачные наряды Гильдии актеров
Самые известные голливудские вонючки
Как российские фигуристы покорили Европу

Спорт

Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена
Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)

Регионы

Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку (видео)
В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru