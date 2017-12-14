Журналистка – Путину: У нас с Вами родился ребенок

Представительница интернет-портала "Одаренные дети", получив возможность задать вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции, решила начать с шутки. "Три года назад у нас с Вами родился ребенок, ребенок талантливый и одаренный", – обратилась она к российскому лидеру.

Владимир Путин на этих словах перекрестился. "Вы в 2014 году на пресс-конференции поддержали создание всероссийского интернет-портала "Одаренные дети", который сегодня очень хорошо развивается и поддерживается Вами", – объяснила она свои слова.