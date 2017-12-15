Трамп поставил крест на глупом Порошенко

Политическое руководство США уже поставило крест на президенте Украины Петре Порошенко, как когда-то на Викторе Януковиче. Такое мнение высказал киевский публицист Андрей Ваджра.





Аналитик уверен: в Вашингтоне уже нашли замену нынешнему украинскому лидеру. "Проблема того же Порошенко – он думает, что он некий царь на Украине, что Украина принадлежит ему", – сказал Ваджра в эфире телеканала PolitWera.

По словам эксперта, такая иллюзия возникала у Порошенко в течение нескольких лет. По факту же украинский президент – лишь "управляющий директор", назначенный американцами, полагает публицист. "Украина принадлежит Соединенным Штатам Америки, это ее протекторат, американцы все решают на Украине", – пояснил он.

Однако Порошенко забыл об этом, потерял чувство реальности, решил, что он является полновластным хозяином на Украине, продолжил Ваджра. "В плане интеллекта он весьма ограниченный человек", – добавил аналитик.

По словам эксперта, на лидере Незалежной уже давно поставили крест, списали, как в свое время Януковича. "То, что его будут убирать – это просто вопрос времени и, судя по всему, ближайшего времени", – подчеркнул он. При этом публицист уверен: Порошенко уже нашли замену. "Если запустили Саакашвили, это значит, что замена уже готова, как минимум несколько кандидатур уже есть", – полагает Ваджра.

В Одессе отец зарезал сына из-за спора о Порошенко. Петро даже без войны людей убивает pic.twitter.com/YCUFW4dd27 — щука ФСО (@shchukaFSO) 15 декабря 2017 г.

Ранее Dni.Ru писали, что на Западе уже в открытую признают ошибочность выбора в пользу Порошенко. Как отмечает влиятельное американское издание Bloomberg, глава украинского государства пытается усилить личную власть, при этом оставляет без внимания происходящее в организациях по борьбе с коррупцией.

Вместе с тем приближенный лидера Незалежной – генпрокурор Юрий Луценко – вступил в открытое противостояние с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже заявил, что Украина "теряет душу" из-за коррупции.

