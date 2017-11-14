Власти Москвы наградят победителей мирового чемпионата WorldSkills

Призеры мирового чемпионата WorldSkills получат награды от правительства Москвы. Мэр города Сергей Собянин учредил денежные призы для обладателей медалей первенства. Решение об это было принято во время заседания президиума столичного правительства.

Столичный градоначальник рассказал, что дал поручение повысить денежные премии для призеров соревнований по профессиональному мастерству. По словам Сергея Собянина, до настоящего времени они были символическими, несмотря на то, что победители являются лучшими во всем мире в своих профессиях. "Для того, чтобы стать лучшими в мире, очень много сил, энергии приходится прикладывать, умения, таланты", – отметил мэр Москвы.



По словам Собянина, призеры первенства, несомненно, заслуживают больших призов, чем были утверждены ранее. Согласно принятому решению, победители и призеры чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в возрасте от 16 до 20 лет за первое место получат по миллиону рублей, серебро принесет им по полмиллиона, за бронзовую медаль премия составит 250 тысяч рублей. Так, в 2017 году на мировом первенстве в Абу-Даби москвичи принесли в копилку команды две золотые и две серебряные медали.

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина, в свою очередь отметил, что в 2017 году число участников городских первенств WorldSkills и "Абилимпикс" заметно увеличилось. По его словам, за три года, что представители города участвуют в состязаниях WorldSkills, были подготовлены 51 победитель и 47 призеров национальных чемпионатов профмастерства.

Исаак Калина также сообщил, что сейчас в столице функционируют кружки технической направленности. Они созданы на базе образовательных учреждений, технопарков, ряда предприятий. В некоторых из них занятия ведут 85 победителей соревнований профессионального мастерства.

По словам Калины, около 1700 школьников уже воспользовались возможностью и стали обладателями свидетельств о получении профессий. "Это очень интересные профессии", – заметил чиновник, добавив, что в их числе оператор ЭВМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, наладчик технологического оборудования.

Напомним, Worldskills – международное некоммерческое движение, цель которого – популяризация рабочих профессий. Соревнования профессионального мастерства проходят во всем мире среди молодежи от 10 до 22 лет. Россия присоединилась к движению в 2012 году, и столица стала одним из первых регионов-участников.