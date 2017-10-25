Собянин предложил увеличить пособия на детей в разы

Столичные власти намерены увеличить социальные пособия на детей в разы. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, речь идет об увеличении в два-пять раз. Эти предложения глава города озвучил во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы о результатах работы правительства столицы и основных параметрах проекта городского бюджета на будущий год.

Выступая перед московскими парламентариями, Собянин предложил повысить базовые ежемесячные пособия на ребенка для малообеспеченных семей, увеличив их кратно. "Причем в наибольшей степени – на детей в возрасте до трех лет, когда мама еще не может выйти на работу", – подчеркнул глава города.



По его словам, размер пособия для матерей-одиночек предлагается повысить с нынешних трех-пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Выплаты на детей старше трех лет и все столичные пособия для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами предлагается увеличить вдвое, сказал Собянин.

Согласно расчетам властей столицы, пособия станут существенными настолько, что смогут покрыть значительную часть базовых расходов на детей. Увеличение размера социальных выплат коснется почти 300 тысяч детей, проживающих в столице.

Отметим, что впервые решение о перечне выплат и размерах их повышения основывалось на предложениях групп москвичей, которых непосредственно касаются изменения. Учитывалось мнение общественных организаций, представляющих интересы родителей, ветеранов, пенсионеров и других категорий граждан, которым положены пособия. И именно озвученные горожанами цифры в итоге закладываются в будущий бюджет Москвы.

Таким образом, в столице готовится самое серьезное за последние десятилетия увеличение размера соцвыплат. Также предстоящее повышение пособий станет самым масштабным по охвату людей.