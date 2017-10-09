Чубайс трогательно поздравил Немцова

Глава "Роснано" и отец русской приватизации Анатолий Чубайс вспомнил сегодня, в день рождения Бориса Немцова, как тот его бесил и восхищал. 9 октября 2017 года Немцову исполнилось бы 58 лет.

"Боря восхищал, бесил, провоцировал, с ним можно было спорить до посинения и упираться в тысячи тупиков. Или напротив – сразу приходить к решениям, потому что если он во что верил, то шел быстро и до победного", – написал Чубайс у себя в Facebook.

В комментариях к посту главы "Роснано" отметились его друзья, соратники Немцова и демократов первой волны. Основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер написала: "Политик, за которого не было стыдно. Ни разу. Человек, которым можно было гордиться, когда он представлял страну, или руководство страны, или людей, за него голосовавших".

Сегодня в Сети появился фильм Владимира Кара-Мурзы – младшего о Борисе Немцове. Он был снят в 2016 году, но доступен для массового зрителя стал только сегодня. После премьеры картину можно было посмотреть в интернете исключительно за деньги.

В Ярославле на доме, где жил Борис Немцов, вновь появилась памятная табличка. На ней размещен такой текст: "Здесь жил Борис Немцов, гражданин и патриот России".

Вспомнил о Борисе Немцове и сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский. В интервью "Коммерсанту" он рассказал о своей последней прогулке с политиком по берегу озера в Швейцарии. "Мы бродили по берегу озера и обсуждали будущее ПАРНАСа, он мне рассказывал о происходящем в стране".

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля, во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой. Приговор подсудимым по делу об убийстве оппозиционного политика суд огласил в июле 2017 года.