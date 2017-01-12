Медики назвали условия здорового сна

Теплые носки, надетые перед тем как лечь в кровать, способны убить любовную страсть, но зато помогут крепко выспаться. К такому выводу пришла группа британских ученых во главе с Джеймсом Гудвином.

Медики из Великобритании перечислили основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет, пишет The Telegraph. Прежде всего, они советуют ложиться в кровать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле, и выгонять домашних питомцев из спальни, чтобы они не тревожили сон.

Эксперты рекомендуют воздерживаться от еды, питья и алкоголя в течение трех часов перед сном. Они также советуют не пользоваться в спальнях планшетами и смартфонами. Полезно принять расслабляющую теплую ванну, утверждают врачи.

Цвет осветительных приборов в спальне также имеет значение. Ученые полагают, что лампочки и абажуры холодного белого или синего цвета нужно заменить на спокойные теплые тона.

По мнению специалистов, продолжительность сна, благотворная для здоровья человека, составляет семь-восемь часов. Сладким сновидениям способствуют такие факторы, как физиологически нормальная масса тела, достаточная физическая активность и отказ от табакокурения. Если заснуть сразу не удается, ученые советуют на непродолжительное время вылезти из-под одеяла и выйти из спальни, чтобы она не ассоциировалась с бессонницей.

Ученые и раньше советовали ложиться в постель в теплых носках. Как писали Dni.Ru, голландские исследователи из Университета Грюнингена пришли к выводу, что пара комфортных носков позволяет чаще достигать оргазма. Особенно, по мнению специалистов, полезны носки для сексуальной жизни представительниц прекрасного пола, так как они испытывают оргазм реже мужчин.