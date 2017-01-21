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Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео
Во время движения к Капитолийскому холму 45-й президент США Дональд Трамп шел вместе с женой Меланьей и сыном Барроном. В какой-то момент Меланья хотела взять сына за руку, однако тот вырвался. Все это сняли камеры и теперь люди гадают, что стояло за странным поведением мальчика.
Впрочем, это не единственный момент с Барроном Трампом на инаугурации, который привлек всеобщее внимание. Так, пока Дональд Трамп занимался подписание указов, Баррон играл с племянником.
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