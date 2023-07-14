Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие"

Хит Жанны Фриске в новом звучании собираются выпустить совсем скоро.

8 июля у любимой россиянами певицы был день рождения. Артистке могло бы исполниться 49 лет.

Коллеги по группе "Блестящие" в социальных сетях анонсировали, что скоро поклонники Жанны Фриске смогут послушать новую песню с ее голосом. Правда, скорее всего, этот трек они уже знают.

Речь идет о хите "На море белый песок", который в 2009 году поднял сольную карьеру Жанны Фриске до небывалых высот. Простенькая композиция держалась на первых строчках музыкальных чартов не одну неделю и, что называется, ушла в народ, получив множество комичных перепевок.

На этот раз трек решили перекроить солистки группы "Блестящие". Ксения Новикова и Надя Ручка рассказали, что готовят к выходу новую версию. Вероятно, на запись будут добавлены голоса артисток, и в итоге получится, будто песню исполнил "золотой" состав группы.

Правда, не всем понравилась идея переделки хитового трека покойной артистки. Подписчики в социальных сетях возмутились, отметив, что пора прекратить наживаться на памяти о Жанне Фриске.

Напомним, 15 июня исполнилось 8 лет со дня смерти исполнительницы. Чтобы почтить память певицы, на кладбище собрались родственники, друзья и поклонники. Сестра Жанны Фриске Наталья даже заказала роскошный портрет.