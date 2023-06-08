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Четверг 8 июня

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Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой

Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой
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Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии и прокомментировала новость о гипертонии.

В последнее время в Сети постоянно появляются новости о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова якобы то и дело попадает в больницу. Однако потом эту информацию опровергают.

На этот раз телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасову снова забрали в клинику якобы на скорой помощи, но через несколько часов она сама вышла на связь и снова опровергла новость. По ее словам, у нее нет проблем со здоровьем в данный момент.

Член жюри шоу "Ледниковый период", заявила, что никакую скорую не вызывала, и чувствует она себя прекрасно, сообщает телеканал "360".

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что Татьяна Тарасова за прошедший месяц якобы вызывала скорую помощь шесть раз. У нее поднимается высокое давление и начинается ухудшение состояния. При этом предложение госпитализироваться Тарасова якобы всегда отвергала.

Напомним, в прошлом году Татьяна Тарасова действительно испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она была госпитализирована из-за гипертонии, но через несколько дней ее выписали. Осенью Татьяна Тарасова снова обратилась за медицинской помощью и даже пропустила съемки телешоу.

8 июня 2023, 15:20
Татьяна Тарасова. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

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