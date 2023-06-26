"Только так ты поймешь": Седокова помирилась с мужем после громкой ссоры

Анна Седокова порадовала поклонников совместным видео с мужем: развода не будет.



Ссора, которая случилась между Анной Седоковой и ее мужем Янисом Тиммой, заставила трепетать многих поклонников певицы. Казалось, взаимные претензии и подколы в социальных сетях, а также то, что Анна была замечена в компании других мужчин, могли довести пару до ручки.

К слову, пока Тимма оставался с детьми в Майами, Седокова, надев практически "платье мести" отправилась в московский кабаре-театр "Crave". Там она вместе с парой спутников угостилась шампанским, а затем станцевала с одним из них танец, при котором их тела были на минимальном расстоянии друг от друга. Разумеется, все это очевидцы записали на видео и слили в Сеть, но это сыграло Анне лишь на руку: приревновавший муж сразу же захотел все обсудить.

И, судя по всему, переговоры прошли успешно. Анна Седокова помирилась с мужем после громкой ссоры, о чем счастливая парочка сообщила всему миру в блоге. Фигуристую красотку Янис Тимма держал за руку, а на лицах их сияли улыбки.

Снято видео было в Лос-Анджелесе, куда певица и спортсмен отправились в небольшую романтическую поездку. Однако Анна, которая, несомненно, получила огромное количество удовольствия от совместного времяпровождения с мужем, признается, что от самого города радости не получила.

"Почему стоит возвращаться к бывшим? Потому что только так ты поймешь, насколько далеко ты сейчас переместилась", – сообщила Анна Седокова о том, что ей не было комфортно находиться в городе, который ранее был для нее практически родным.



