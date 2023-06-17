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Суббота 17 июня

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Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем

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Анна Седокова наконец-то нашла компромисс в отношениях с суженным.

В жизни знаменитостей все бывает: любовь, разводы, скандалы... и даже собачьи интриги! Недавно у певицы Анны Седоковой и ее мужа баскетболиста Яниса Тиммы разгорелся семейный конфликт, который вызвал бурю эмоций в интернете. Что же стало источником их супружеских неприятностей? Оказывается, виной всему была... собака!

Анна, стремящаяся найти семейное счастье после двух неудачных браков, решила подарить мужу настоящую четвероногую радость. Она знала, что Янис мечтает о роскошном питомце, но в жизни все вышло не так гладко как хотелось бы. Новый песик оказался настоящей проблемой для их брака.

Собака оказалась неуправляемой, словно звезда на баскетбольном поле, и стала пугать всех домочадцев. А вот Анна, дама с нежной душой и огромной любовью к мужу, дала слабину. Певица прогнулась, а пес сразу принял это как знак и стал доминировать над супругами. Оказывается, даже в собачьих отношениях нужно соблюдать баланс сил.

Но Седокова не сдалась и пришла к радикальному решению – отдать пса на специальное обучение в лагерь К9 для собак полицейских. Это был выбор между временным расставанием и возможностью навсегда избавиться от проблем.

В это время Анна отправилась в Москву для записи нового альбома, игнорируя звонки своего мужчины. Певица посвятила это время музыке и пропадала целыми днями в студии, не общаясь со своим супругом.

На днях исполнительница вернулась к мужу, и они сообщили фанатам о восстановлении своих отношений, чему поклонники звёзды были несказанно рады. Но как обычно бывает, многие посчитали всю эту ситуацию лишь пиар-ходом.

17 июня 2023, 18:00
Вокруг ТВ✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба

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