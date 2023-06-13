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Вторник 13 июня

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Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати

Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати
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Певица провела время с супругом и сняла происходящее на телефон.

Последние недели личная жизнь Анны Седоковой обсуждалась особенно бурно. В начале июня певица поругалась с мужем Янисом Тиммой буквально на глазах у многомиллионной аудитории. С тех пор супруги то и дело выясняли отношения в соцсетях, поддразнивая друг друга.

Несколько дней назад ситуация в семье артистки и спортсмена накалилась до предела. Янис опубликовал в блоге кадры из стриптиз-клуба, а Анна намекнула мужу, что, в случае чего, обойдется и без него. В какой-то момент даже стало казаться, что в дом знаменитостей уже не вернется былая идиллия. Однако супругам все же удалось забыть обиды и помириться.

На днях Седокова поделилась в соцсетях откровенным роликом. На кадры попал момент, как певица проводит время в кровати вместе с мужем. Янис с оголенным торсом пристроился к возлюбленной сзади, пока та лежала напротив зеркала и снимала происходящее на телефон. Видео завершилось страстным поцелуем в шею.

"Коллекционируем все виды созависимых отношений", – подписала ролик Анна Седокова.

Если для Анны и Яниса такой контент уже стал обычным делом, то некоторые пользователи к такому не привыкли. Опубликовав интимный ролик, артистка смутила народ, который увидеть такого никак не ожидал. А у кого-то, как отмечается, видео и вовсе вызвало неприязнь. Нашлись и те, кто в этой ситуации пожалел детей раскрепощенной певицы.

13 июня 2023, 10:40
Анна Седокова. Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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