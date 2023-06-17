Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство

Юрий Фирсов, бывший муж Валентины Легкоступовой, снова нашел счастье в личной жизни.



После трагической смерти своей прежней супруги, которая произошла три года назад, он женился на новой избраннице весной этого года. Однако, до недавнего времени, Фирсов не показывал свою новую жену широкой общественности.

Недавно в социальных сетях появилось видео яхтной прогулки Юрия Фирсова со своей новой супругой. На записи можно увидеть, как Фирсов катается на яхте со своей женой и снимает окрестности. Подписчики заметили, что жена Фирсова очень похожа на покойную Валентину Легкоступову.

Комментаторы выразили свою радость за Фирсова и его новую семейную жизнь после страшной трагедии, которая произошла с его прежней супругой. Они пожелали ему счастья и благополучия в новом браке.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась в больнице в августе 2020 года, куда попала с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной в присутствии мужа. Несмотря на то, что дети артистки обвиняли Фирсова в ее смерти, он сумел доказать свою невиновность и оказал пострадавшей посильную помощь.