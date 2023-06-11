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Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта

Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта
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Анна Седокова помирилась с мужем. Кажется, пара забыла о всех обидах.

Звезды шоу-бизнеса нередко выясняют отношения с кем-либо из своих близких на публике. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова относится к их числу.

Кроме того, как выяснилось, настроение певицы крайне изменчиво. Анна сообщила поклонникам, что помирилась с мужем, все обиды остались позади.

Стоит отметить, что еще совсем недавно они публично отпускали колкости в адрес друг друга. Свидетелями публичных перепалок супругов стали их подписчики в социальных сетях.

Седокова публиковала снимки весьма деликатного характера, намекая на то, что пользуется большой популярностью среди мужчин. Тимма активно комментировал посты жены., показывая свое отношение к поведению избранницы. После этого баскетболист проводил время в "мужских" заведениях с пачкой денег в руках.


Теперь конфликт полностью улажен — пара разместила совместное видео. На обнародованных кадрах Анна лежит в кровати с Янисом. "Ты самый лучший", — подчеркнула артистка.

11 июня 2023, 19:50
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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