Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта

Анна Седокова помирилась с мужем. Кажется, пара забыла о всех обидах.

Звезды шоу-бизнеса нередко выясняют отношения с кем-либо из своих близких на публике. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова относится к их числу.

Кроме того, как выяснилось, настроение певицы крайне изменчиво. Анна сообщила поклонникам, что помирилась с мужем, все обиды остались позади.

Стоит отметить, что еще совсем недавно они публично отпускали колкости в адрес друг друга. Свидетелями публичных перепалок супругов стали их подписчики в социальных сетях.

Седокова публиковала снимки весьма деликатного характера, намекая на то, что пользуется большой популярностью среди мужчин. Тимма активно комментировал посты жены., показывая свое отношение к поведению избранницы. После этого баскетболист проводил время в "мужских" заведениях с пачкой денег в руках.





Теперь конфликт полностью улажен — пара разместила совместное видео. На обнародованных кадрах Анна лежит в кровати с Янисом. "Ты самый лучший", — подчеркнула артистка.