Седокова и ее муж Тимма отписались друг от друга и сообщили о проблемах

Певица Анна Седокова призналась, что у нее непростой период в личной жизни.

Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма поссорились, и это уже очевидно, и невозможно скрывать. Слухи о разладе в паре начали ходить несколько месяцев назад. Это было заметно и по состоянию самой артистки, и по ее депрессивным публикациям. Теперь же все стало ясно окончательно.



Муж Анны Седоковой Янис Тимма рассказал в своем аккаунте, что в его жизни произошло нечто ужасное, и фанаты могут скоро обо всем узнать.

"Последние несколько часов возможно были худшими в моей жизни. Нечего больше сказать. Вы скоро узнаете, а может быть никогда не узнаете. Лучше, чтобы вы никогда об этом не узнали", – написал муж Анны Седоковой Янис Тимма.



Анна Седокова тоже вынесла сор из избы и выложила в своем аккаунте скриншот со страницы мужа. Она отметила, что присоединяется к его словам.

Также поклонники заметили, что супруги больше не подписаны друг на друга, что лишь подтверждает размолвку.

При этом Янис Тимма не согласился с тем, что его супруга понимает его и разделяет его чувства. Он заявил, что жена примешивает личное, после чего впрочем призвал ее делать, что она хочет.

При этом ранее Седокова уверяла, что для каждой женщины личная жизнь крайне важна, сообщает Пятый канал.

Напомним, Анна Седокова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой с 2021 года. Сейчас пара вместе с шестилетним сыном певицы Гектором находятся в США.

Ранее Анна Седокова призналась, что заметно поправилась из-за болезни, у нее крапивница. Она показала свою изменившуюся фигуру, это буквально шокировало поклонников.