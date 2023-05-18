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Четверг 18 мая

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"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания

"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания
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Анна Седокова поделилась фотографиями, на которых видно, как сильно изменила ее хроническая крапивница.

Анна Седокова – невероятная красавица. Певица недавно отметила свое 40-летие, однако может дать фору многим 20-летним. Однако, даже у нее есть повод не быть уверенной в себе, а иногда и вовсе горько расплакаться.

Как знают преданные фанаты Анны, вот уже несколько лет она страдает из-за кожного заболевания – крапивницы. Кожи ее покрывается красными пятнами и зудит, а все тело распухает так сильно, что глаза практически перестают открываться. Очередной приступ болезни как раз произошел с Седоковой, его она и показала в своем блоге.

Снимок пятен на своей коже Анна Седокова сопроводила горьким рассказам о том, как сильно она ненавидит эту болезнь. Ведь перепробовала она множество способов избавиться от недуга, но ни один из них не помог. Чтобы хоть немного облегчить свое состояние, певицы приходится принимать огромное количество противоаллергических таблеток, однако после них у нее совсем нет сил и постоянно тянет в сон.

"У меня есть план. Держусь и не сдаюсь", – намерена бороться за свое здоровье Анна.

Тем не менее, какой бы ни была болезнь, самое важное это, все-таки, поддержка близких. А ее, к счастью, у певицы в избытке. Рассказала Анна Седокова о том, что ее муж во время приступа ухаживает за ней как за принцессой и любит ее тем сильнее, чем больше она болеет.


18 мая 2023, 09:06
Анна Седокова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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