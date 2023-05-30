"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков

Композитор и певец Григорий Гладков готовится отмечать 70-летие. О подготовке к "круглой" дате с бардом поговорил корреспондент "Дни.ру" на Первом Открытом Российском Кинофестивеле "КстоКино", Он проходит при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа.

"У меня выходит фотоальбом к юбилею, а что касается большого концерта, то пока предложений нет, а сам я не потяну, – признался Гладков. – Хотя очень жду и какого-то внимания от своих земляков из Хабаровска".

Григорий Гладков привык к тому, что его путают с композитором Геннадием Гладковым. Тем более, что тот тоже писал музыка для таких мультипликационных фильмов как "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Голубой щенок". "Я считаю, что он гениальный композитор, мастер, а я – подмастерье, – заверил Гладков. – Кстати, знаменитых Гладковых у нас в стране много – например, есть писатель Федор Гладков, в честь которого назван теплоход на Волге".

Рассказал композитор и про личную жизнь. В 1998 году у него родилась дочь Александра, которая выбрала профессию актрисы и после школы поступила в ВТУ имени М. С. Щепкина. Сейчас она служит в театре "Школа драматического искусства", там у нее уже пять ролей. Есть у него и сын Павел, который занимается сегодня спортивным менеджментом, играет в юношеской команде ЦСКА-ВМФ по водному полу. А еще он окончил академию при "МАТЧ-ТВ" и стал спортивным комментатором. "Моя громкая фамилия всегда мешала детям при трудоустройстве", – признается бард.

"Я для них не звезда, не кумир, а просто папа, – улыбается Гладков. – Когда я им маленьким ставил музыку, то никогда не говорил, что это моя, не говорил, что и для мультиков, которые они смотрели, тоже я писал. Моей дочери нравятся колыбельные – может, потому что я вел "Спокойной ночи, малыши", а они этим гордились. Сыну нравится моя кантри-музыка, он даже со мной иногда выступает, играет на губной гармошке".

Сегодня музыка Григорий Гладкова звучит в 80-ти спектаклях по всей России. А еще у него есть круглосуточно вещающая радиостанция – такой подарок ему однажды сделало "Авторадио". Значит, его замечательные песни продолжают жить и делать нашу жизнь ярче, лучше, добрее.