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Среда 3 мая

16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место 17:00"Тело увезли": смерть журналиста Малосолова вызвала шок 16:40Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 16:20Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах
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"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин

"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин
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Кто займет место на кладбище после Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина?

Многие россияне погрузились в траур, когда узнали о смерти Вячеслава Зайцева. Однако два дня спустя, когда по интернету разлетелась новость о смерти еще одного именитого модельера Валентина Юдашкина, многие перепугались до мурашек.

Виной тому древнее поверье о том, что двое умерших друг за другом людей обязательно заберут с собой и третьего. Правда вот в разных источниках этот период описывается по-разному: где-то как год, а где-то – как 40 дней.

Тем не менее, пройти мимо этого мистического совпадения не смогла и таролог Марианна Абравитова. Вначале она подчеркнула, что обоих знаменитостей забрала тяжелая болезнь, с которой те долго боролись. Затем специалист разложила карты для того, чтобы узнать, кого зовут покойники Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин?

"Уйдет вслед за ними третьим", – уверена эзотерик.

Однако карты, которые могут рассказать о многом, разумеется, не смогли назвать имя того, по кому Россия будет рыдать в ближайшее время. Смогли они лишь обозначить сферу деятельности: третьим после Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина уйдет либо знаменитый, как убеждает таролог, дизайнер, либо известный модельер.


3 мая 2023, 16:00
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

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