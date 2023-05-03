"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин

Кто займет место на кладбище после Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина?

Многие россияне погрузились в траур, когда узнали о смерти Вячеслава Зайцева. Однако два дня спустя, когда по интернету разлетелась новость о смерти еще одного именитого модельера Валентина Юдашкина, многие перепугались до мурашек.

Виной тому древнее поверье о том, что двое умерших друг за другом людей обязательно заберут с собой и третьего. Правда вот в разных источниках этот период описывается по-разному: где-то как год, а где-то – как 40 дней.

Тем не менее, пройти мимо этого мистического совпадения не смогла и таролог Марианна Абравитова. Вначале она подчеркнула, что обоих знаменитостей забрала тяжелая болезнь, с которой те долго боролись. Затем специалист разложила карты для того, чтобы узнать, кого зовут покойники Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин?

"Уйдет вслед за ними третьим", – уверена эзотерик.

Однако карты, которые могут рассказать о многом, разумеется, не смогли назвать имя того, по кому Россия будет рыдать в ближайшее время. Смогли они лишь обозначить сферу деятельности: третьим после Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина уйдет либо знаменитый, как убеждает таролог, дизайнер, либо известный модельер.



