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Среда 3 мая

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Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева

Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева
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Стали известны особенности похорон и место погребения Вячеслава Зайцева.

Желудочное кровотечение, начавшееся у Вячеслава Зайцева, окончательно подкосило шаткое здоровье именитого кутюрье. 30 апреля в реанимации одной из московских клиник сердце модельера остановилось.

Впоследствии целых три дня тело Вячеслава Михайловича пролежало в морге. Забрать его оттуда не торопился ни сын модельера Егор Зайцев, который вот уже несколько лет управляет модной империей вместо отца, ни помощник Вадим Хусаинов, окруживший пенсионера вниманием в последние годы.

И вот, наконец-то, в Сеть попала информация о грядущем погребении Вячеслава Зайцева. Но, увы, печальные новости о похоронах Зайцева грозятся разбить сердце тем, для кого модельер был важен.

Как сообщает Пятый канал, отпевание пройдет в расположенном в Щелково соборе Троицы Живоначальной. Церемония состоится 4 мая в полдень, а затем гроб с телом кутюрье окажется вдали от обезумевшей толпы – на Жегаловском кладбище, где хоронят обычных граждан, а не деятелей культуры и моды.

Валентин Юдашкин, который умер через день после своего коллеги Вячеслава Зайцева, будет разлучен с ним после смерти. Скорее всего, вся эта обезумевшая от горя толпа и соберется вокруг гроба Валентина Абрамовича, процедура прощания с которым состоится 6 мая на Троекуровском кладбище, информирует телеканал "360".

Таким образом, знаменитая фраза о том, что мы "рождаемся одинокими, живем одинокими и умираем одинокими", может получить свое продолжение. Иногда и после смерти легко остаться в полном одиночестве. Так, как произойдет это не с Валентином Юдашкиным, но с Вячеславом Зайцевым.


3 мая 2023, 13:00
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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