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Вторник 23 мая

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Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим

Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим
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Публика до сих пор пытается разобраться, что же стало причиной агрессивного поведения бывшего Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова, которая ранее просила не втягивать ее в драку, устроенную ее бывшим, рассказала публике некоторое количество дополнительной информации. Это стало еще одним кусочком пазла, который пытается собрать взбудораженное общество в попытке ответить на вопрос: что же привело к драке?

Анастасия и Сергей познакомились несколько лет назад на ток-шоу, после чего решили продолжить общение и даже отправились в совместный отпуск на Мальдивы. Журналистам Анастасия призналась, что уже тогда чувствовала буйный нрав своего спутника, но могла загасить его и "поставить на место". Тем не менее отношения долго не продлились.

Впрочем, и о пожизненной любви к новоявленной супруге со стороны Сергея Кузнецова говорить нельзя, утверждают некоторые. С Анастасией Волочковой он общение так и не прекратил, а месяц назад и вовсе заявил сердечной подруге о планируемом разводе. Якобы устал от скандалов.

"Настя покопалась в его сообщениях полуторагодичной давности", – Волочкова раскрыла переписку с бывшим, в которой он утверждал, что балерина – лучшая женщина на Земле.

А вот дальнейшие детали истории уже разнятся. Бывший Анастасии Волочковой утверждает, что его половинка попалась на сайте знакомств, а сама пострадавшая клянется, что причиной драки стала принесенная ею бутылка вина.

"Если его девушка сидит на сайте знакомств и ищет развлечения на стороне, значит, надо понимать, что ты что-то недодал в этих отношениях", – поделился Пятый канал мнением светского журналиста Дениса Сорокина.

В любом случае, теперь девушка восстанавливается после травм, а ее супруг ждет в СИЗО своего приговора. Бывшему Анастасии Волочковой грозит до восьми лет лишения свободы.


23 мая 2023, 18:31
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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