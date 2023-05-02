Где Бузовой сделали предложение: названо место

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Вторник 2 мая

17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место 17:00"Тело увезли": смерть журналиста Малосолова вызвала шок 16:40Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 16:20Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 15:00Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой 14:40Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина 14:20"Можно увидеть человека": внутри беглянки Литвиновой активно развивается плод 14:04Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда 14:00Матвеев кусает локти: Боярская нашла другого после развода 13:52"Я плачу": Жена Юдашкина показала его тело после смерти 13:20Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру 13:19Зайцев забрал друга: умер модельер Юдашкин 13:00"Молчать!": злющий Киркоров врезал Тодоренко на глазах у толпы 12:40"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова 12:20"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем 12:00В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже 11:40"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам 11:20"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой 11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу 18:42Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью 17:05"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу 14:55Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган 13:54"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 12:07К одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 11:49Все кончено: шансы Костомарова ходить на протезах рухнули в один миг 08:20Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз? 06:41Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку 04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Где Бузовой сделали предложение: названо место

Где Бузовой сделали предложение: названо место
173

Ольга Бузова рассказала о любви.

В личной жизни Ольге Бузовой, можно сказать, не везет. Неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым наложил отпечаток на характер телезвезды. После развода поп-дива скептически относится к ухаживаниям мужчин и не решается начинать романтические отношения, поскольку боится быть в очередной раз обманутой и пережить боль расставания.

Но, несмотря на полное горя прошлое, Бузова не забывает вспоминать и счастливые моменты, связанные с личной жизнью. Например, недавно она с радостью рассказала о предложениях руки и сердца, которые ей делали ранее. В популярной соцсети певица поведала, что дважды это происходило в Риме. Назвав место, где она переживает лишь радостные эмоции, Ольга призналась, что столица Италии является для нее местом силы.

Бузова вспомнила, как сбегала в Рим после разрыва с мужем и скандала в театре, а еще – поездку в город на Тибре вместе с родными и близкими. Кроме того, в столице Италии проходили съемки шоу "Замуж за Бузову", добавила телезвезда.

"Рим дает ответы на многие вопросы. Наполняет и успокаивает меня", – призналась знаменитость.

Ранее сообщалась о том, что Ольга Бузова задолжала коммунальщикам 70 тысяч рублей. Подробнее об этом писали "Дни.ру"

2 мая 2023, 17:20
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

По теме

Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой

"Я тебя люблю": бурный секс Бузовой с бывшим привел к зачатию малышки
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Гуру моды был сказочно богат и успешен. В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Валентина Юдашкина, состоявшая из 150 моделей.

Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком

Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком
Кристина Орбакайте получила предостережение. Оказывается что Кристина Орбакайте, которая совсем недавно презентовала песню, посвещенную своей матери Алле Пугачевой, должна была вот-вот отправиться в Германию на гастроли.

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина
Без слез смотреть нельзя на эти кадры. Не стало Валентина Юдашкина.

Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина

Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина
Жена Евгения Петросяна врала о его самочувствии? Череда смертей настигла мир отечественного шоу-бизнеса.

"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах

"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах
Ксения Собчак сделала признание. Популярная отечественная блогерша и театральный режиссер Константин Богомолов связали свои жизни узами брака в 2019 году.

Выбор читателей

01/05Пнд"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 01/05ПндК одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 01/05Пнд"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 02/05Втр"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 02/05Втр"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений