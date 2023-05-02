Где Бузовой сделали предложение: названо место

Ольга Бузова рассказала о любви.

В личной жизни Ольге Бузовой, можно сказать, не везет. Неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым наложил отпечаток на характер телезвезды. После развода поп-дива скептически относится к ухаживаниям мужчин и не решается начинать романтические отношения, поскольку боится быть в очередной раз обманутой и пережить боль расставания.

Но, несмотря на полное горя прошлое, Бузова не забывает вспоминать и счастливые моменты, связанные с личной жизнью. Например, недавно она с радостью рассказала о предложениях руки и сердца, которые ей делали ранее. В популярной соцсети певица поведала, что дважды это происходило в Риме. Назвав место, где она переживает лишь радостные эмоции, Ольга призналась, что столица Италии является для нее местом силы.

Бузова вспомнила, как сбегала в Рим после разрыва с мужем и скандала в театре, а еще – поездку в город на Тибре вместе с родными и близкими. Кроме того, в столице Италии проходили съемки шоу "Замуж за Бузову", добавила телезвезда.

"Рим дает ответы на многие вопросы. Наполняет и успокаивает меня", – призналась знаменитость.

Ранее сообщалась о том, что Ольга Бузова задолжала коммунальщикам 70 тысяч рублей. Подробнее об этом писали "Дни.ру"