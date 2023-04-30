В каждом вопросе два варианта ответа. Проверь себя!

Если НЛО существует, наверняка где-то сидит пришелец и повторяет вслед за поющей телеведущей. Ольга Бузова вне времени и пространства. Звонкий чарующий голосок артистки раздается в далеких галактиках — как напоминание о конце света.

А пока апокалипсис не настал, надо пройти тест. Узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой и похвастайся результатом.

Есть правила безопасности: во время прохождения теста запрещено включать хиты телеведущей на полную громкость. Соседи не простят.

Предлагаем четыре вопроса, нужно выбрать один из двух вариантов ответа. Ничего страшного, если сразу не получится набрать максимальный балл. Тест можно перепройти и заодно вспомнить, как здорово поет Ольга Бузова. Желаем удачи!