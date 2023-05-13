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Суббота 13 мая

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Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства

Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства

Скоро младший сын короля приедет на родину

Вот уже несколько лет младший сын короля Великобритании, принц Гарри, живет в Америке стране вместе с женой и детьми. С тех пор наследник покойной принцессы Дианы нечасто появляется в окружении других членов Королевской семьи. Именно поэтому его редкие приезды никогда не остаются без внимания.

В минувшую субботу, 6 мая, в Великобритании прогремело важное для всей страны событие. Карл III, унаследовавший трон после своей матери Елизаветы II, и его супруга Камилла были коронованы в Лондоне. Разумеется, торжественную церемонию посетили все члены Королевской семьи. Ради такого важного дня на родину прибыл и принц Гарри.

Не успела общественность обсудить, насколько коротким и скомканным получился визит младшего сына короля Карла, как стало известно, что скоро Гарри снова приедет в родную страну. Выяснилось, что перебравшийся в США член Королевской семьи вернется в Британию ради судебного разбирательства.

Младший брат принца Уильяма посетит слушание дела против Mirror Group Newspapers и даст показания, чтобы доказать, что его телефон прослушивали представители желтой прессы. Ранее Гарри обвинил членов Королевской семьи в сокрытии факта прослушки его средства связи. Издательская группа уже принесла принцу свои извинения, но многие считают, что делу это не поможет. Есть мнение, что разбирательство может оказаться затяжным и тяжелым.

13 мая 2023, 08:32
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Gustavo Valiente / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / www.globallookpress.com
Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/www.globallookpress.com
Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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