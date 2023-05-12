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Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев

Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев
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Кейт Миддлтон вместе с детьми и мужем посетила скаутов.

В минувшую субботу, 6 мая, в Лондоне с большим размахом прошла церемония коронации Карла III. Унаследовавший трон после смерти любимой матери, Елизаветы II, принц Чарльз, официально стал королем Британии и главой Содружества, а его супруга Камилла – королевой-консортом.

Согласно протоколу, на торжественной церемонии присутствовали монаршие особы и главы зарубежных государств. Супруга первого наследника престола Кейт Миддлтон сияла перед подданными в роскошном платье от Alexander McQueen. Жена принца Уильяма также выбрала серьги от Collingwood Jewellers.

Примечательно, что раньше это украшение носила покойная принцесса Диана. Возможно, Кейт Миддлтон решила таким образом поиграть на нервах новоиспеченного короля Карла III. Впрочем, его младшая невестка отличилась еще сильнее. Меган Маркал и вовсе не явилась на церемонию, принц Гарри скучал там в городом одиночестве.

После официальной части он улетел обратно в США. А принц Уильям вместе с семьей отправился в поселок скаутов, где дети монарха посоревновались в стрельбе из лука. К слову, раньше королевских наследников с детства учили ездить верхом и пользоваться оружием.

Свои манеры публике показала 8-летняя наследница Кейт Миддлтон. Принцесса Шарлота буквально утерла нос своим братьям, 9-летнему Джорджу и 5-летнему Луи. Они меткостью не отличились, зато показали мастерство в беге, постоянно бегая за упавшими стрелами. Такое поведение восхитило британских журналистов, а вслед за ними и читателей прессы.

12 мая 2023, 00:01
Кейт Миддлтон. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Christoph Meyer / dpa / www.globallookpress.com

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