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Четверг 6 апреля

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"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган

"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган
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Ольга Орлова продолжает доказывать, что ее роды не выдуманные.

Беременность звезды "Дома-2" сопровождалась массой слухов, которые она спровоцировала сама. Экс-солистка "Блестящих" отказывалась показывать публике свой живот без одежды, из-за чего многие подумали, что он накладной. Ольгу Орлову обвиняли в том, что ее интересное положение – фальшивое, а ребенка на самом деле вынашивает суррогатная мать.

Даже после появления дочери на свет артистка продолжает войну со злопыхателями, которые ищут новые доказательства того, что она рожала не сама. Ранее блондинка в красках описала, что во время родов ей пришлось перенести кесарево, прикладывала фото из палаты. Н даже это не спасло ее от обвинений.

На днях звезда показала на видео, как скрабирует живот. На нем пользователи заметили полоску, которую приняли за шов после операции. Это стало очередным поводом для того, чтобы уличить Ольгу Орлову в том, что она водит за нос своих поклонников. После массы комментариев звезде "Дома-2" пришлось снова доказывать, что никакой лжи не было. И делала она это буквально с пеной у рта, ведь не скупилась на нецензурные выражения.

Артистка опубликовала фото живота, перенесшего кесарево, которое нашла в Интернете. И ткнула в него злопыхателей, чтобы объяснить, что шов после операции находится не на пузе, а в другом месте.

"Обычно под трусами, его не видно. А вертикально видно гормональную полоску! Которая бывает у 90% беременных", – написала в своем микроблоге Ольга Орлова.

6 апреля 2023, 10:40
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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