"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем

Откровенное признание Ларисы Долиной.

Скрытная певица не привыкла публично рассказывать о своей личной жизни. После нескольких попыток обрести женское счастье и череды скандальных разрывов королева джаза спрятала подробности дел амурных за замок. Однако внезапно Лариса Долина обмолвилась о бывшем муже.

За всю жизнь у блондинки был не один возлюбленный, но замуж официально она вышла только один раз – за Анатолия Миончинского. Потом был Илья Спицын, который так и не повел артистку в ЗАГС. В общем, остался он для нее гражданским мужем, а потом, по слухам, ушел от нее к любовнице.

Учитывая прошлую бурную личную жизнь, не понятно, о ком именно идет речь в последнем посте Ларисы Долиной в соцсетях. Написала его она, когда задумалась о том, что в этом году отметит 68-летие. Королева джаза решила оценить все то, что уготавливала ей судьба, и обмолвилась, что только в зрелом возрасте "начала жить по-настоящему". Роль в этом, как оказалось, сыграл разрыв с экс-возлюбленным.

"Нет "указаний" со стороны бывшего мужа (хаха), я сама, наконец, все решаю и, как выяснилось, неплохо", – выдала подноготную жизни с ним артистка. И довольно грязную, ведь никто бы и подумать не мог, что любимица миллионов находилась в отношениях, где не имела права выбора. Ну, а теперь, говорит звезда, она всем довольна. В особенности благодарна судьбе за то, что может заниматься любимым делом, никого не слушая.

"Я "животное от сцены" – кто-то изрек эту фразу по отношению ко мне", – с гордостью заявила Лариса Долина.