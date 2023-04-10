"Верить или нет": престарелая Долина увлеклась мистикой после нападения толпы

Лариса Долина сделала признание.

Народная артистка России Лариса Долина начала заниматься музыкой с раннего девства. Уже в шесть она поступила в музыкальную школу, а сегодня 67-летняя звезда – одна из самых успешных и популярных звезд отечественной эстрады.

Исполнительница хита "Погода в доме" не только гастролирует по всей стране, но и принимает актовое участие в различных музыкальных проектах на телевидении. Она его недавнее соревнование с Евгением Гором, бывшим гражданским супругом Надежды Бабкиной, обернулась огромным скандалом.

Многие поклонники передачи посчитали, что Лариса Долина незаслуженно одержала победу на шоу. На певицу напала толпа комментаторов в социальных сетях. Пока ее соперник хранил молчание, злые языки упражнялись в оскорблениях в адрес звезды. Самое мягкое из них, пожалуй, – "бессовестная".

Впрочем, негативное комментарии на певице особо не отразились. В минувшую субботу, 8 апреля, Лариса Долина участвовала уже в другом музыкальном проекте – "Удачные песни". На "Live Арене" ее подловили журналисты Пятого канала.

В коротком интервью артистка призналась, что увлеклась мистикой. "Не понимаю, верить или нет, хотя очень увлекаюсь мистикой", – подчеркнула исполнительница. Она добавила, что любит смотреть фильмы подобного жанра и разбираться, как они снимаются.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что 9 апреля на Первом канале стартовала программа "Две звезды. Отцы и дети". Лариса Додина вместе с 11-летней внучкой Александрой Долиной тоже приняла в ней участие. Семейные дуэт получил право открыть концерт.