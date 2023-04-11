"Это настоящий трамплин": бизнесмен оценил заявление Резника об уехавших звездах

Резник раскритиковал либерально настроенных российских звезд.

На днях российский поэт Илья Резник предрек страшное будущее для уехавших за границу звезд отечественной эстрады. Он заявил, что испытывает смешанные чувства по отношению к своим бывшим коллегам, ведь со многими он дружил и работал. Для Аллы Пугачевой он написал более 50 песен, многие из которых стали хитами. Теперь же все в прошлом из-за непатриотичного настроя звезд.

"Я испытываю глубочайшее сожаление и разочарование в этих людях, которых я любил, с которыми мы прошли огромный путь сотворчества", – заявил Резник.

Бизнесмен Антон Маркин в беседе с "Дни.ру" поделился комментарием по поводу позиции Резника. Он отметил, что разделяет его мнение о том, что многие звезды, в том числе Ала Пугачева, испортили себе жизнь.

"Илья Резник шикарный поэт! Я убежден, он напишет еще много хитов. Этот человек работает с акулами российского шоу бизнеса, и я лично считаю его настоящим гением. Он служит примером правильного успешного человека, и возраст в таких делах не помеха. С возрастом мы становимся мудрее, а тем более, для таких творческих людей это настоящий трамплин", – рассказал предприниматель.



Напомним, после 24 февраля 2022 года некоторые российский знаменитости уехали из России. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции, Чулпан Хаматова в Латвии, Татьяна Лазарева в Испании, Алла Пугачева вместе с мужем и детьми Лизой и Гарри в Израиле.