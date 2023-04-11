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Вторник 11 апреля

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"Это настоящий трамплин": бизнесмен оценил заявление Резника об уехавших звездах

"Это настоящий трамплин": бизнесмен оценил заявление Резника об уехавших звездах
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Резник раскритиковал либерально настроенных российских звезд.

На днях российский поэт Илья Резник предрек страшное будущее для уехавших за границу звезд отечественной эстрады. Он заявил, что испытывает смешанные чувства по отношению к своим бывшим коллегам, ведь со многими он дружил и работал. Для Аллы Пугачевой он написал более 50 песен, многие из которых стали хитами. Теперь же все в прошлом из-за непатриотичного настроя звезд.

"Я испытываю глубочайшее сожаление и разочарование в этих людях, которых я любил, с которыми мы прошли огромный путь сотворчества", – заявил Резник.

Бизнесмен Антон Маркин в беседе с "Дни.ру" поделился комментарием по поводу позиции Резника. Он отметил, что разделяет его мнение о том, что многие звезды, в том числе Ала Пугачева, испортили себе жизнь.

"Илья Резник шикарный поэт! Я убежден, он напишет еще много хитов. Этот человек работает с акулами российского шоу бизнеса, и я лично считаю его настоящим гением. Он служит примером правильного успешного человека, и возраст в таких делах не помеха. С возрастом мы становимся мудрее, а тем более, для таких творческих людей это настоящий трамплин", – рассказал предприниматель.

Напомним, после 24 февраля 2022 года некоторые российский знаменитости уехали из России. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции, Чулпан Хаматова в Латвии, Татьяна Лазарева в Испании, Алла Пугачева вместе с мужем и детьми Лизой и Гарри в Израиле.

11 апреля 2023, 14:00
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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